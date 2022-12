La lucha de indígenas Wayuu en La Guajira por recuperar sus nombres y dignidad

Hace décadas los dirigentes políticos y candidatos a ocupar cargos territoriales en La Guajira ordenaron diversas jornadas masivas de cedulación con el fin de otorgarles identidad a los indígenas de la comunidad Wayuu para que pudieran ejercer su derecho al voto. Sin embargo, como no hablan español y tampoco tienen registros de nacimiento, los registradores decidieron ponerles nombres insólitos como ‘animal’, ‘Bolsillo’, ‘Cosita Rica’, entre otros, y sus fechas de nacimiento quedaron consignadas bajo el 31 de diciembre.

La comunidad Wayuu he presentado denuncias y le ha pedido al Gobierno durante años que les sean restituidos sus nombres y su dignidad, por lo que en febrero de 2014 debía iniciar un programa llamado ‘Yo me llamo’ en el que se invertirían 5.600 millones de pesos para restituir los nombres de cerca de 50.000 personas.

Javier Rojas, líder Wayuu, aseguró en Mañanas BLU 10 AM, que nunca inició aquel programa y los indígenas en La Guajira siguen siendo burlados.

“La burla a la identidad de nuestra comunidad Wayuu sigue sin resolverse y el programa que anunció la gobernación del ‘Yo me llamo’ no ha pasado nada con eso, sigue la misma problemática, sigue sin resolverse los cambios de nombres de la comunidad, de las familias. A pesar de las peticiones que hemos hecho a la Registraduría Nacional para que se realicen jornadas masivas y solucionen este problemas que atenta contra la dignidad, no se ha podido resolver”, manifestó.

Rojas indicó que los problemas se presentan cuando la comunidad quiere realizar algún trámite bancario o en cualquier entidad, debido a que muchos cuentan con hasta tres cédulas de ciudadanía.

Denunció que cuando realizan la solicitud de cambio de nombre les piden que remitan un oficio a la Registraduría Nacional en Bogotá, donde les recomiendan un abogado que les “cobra 1’500.000 pesos para hacer el cambio o rectificación en nombre o apellido o cancelación de cédulas que fueron expedidas”.

En cuanto a la fecha de nacimiento, el líder Wayuu expresó que “cuando a algún político le interesaba obtener una votación de la comunidad movilizaba los funcionarios de la Registraduría para que se hicieran esas jornadas. Como la comunidad no tenía fe de bautismo i un registro civil, simplemente al funcionario le pareció chistosos colocarle nacido el 31 de diciembre. Hoy en día sigue pasando lo mismo”.