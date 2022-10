La película “Spotlight” arrasa en los premios Spirit, como antesala a los Óscar

El filme se llevó los galardones a la mejor película, mejor director (Tom McCarthy), mejor guión (Tom McCarthy y Josh Singer), mejor montaje (Tom McArdle) y el Robert Altman Award, entregado al director, el reparto y el director de casting de la cinta (Lea también: Superestrellas, arte y buenas críticas: así es el festival de cine de Berlín ).

Además, Abraham Attah, el niño de "Beasts of No Nation", se llevó el premio al mejor actor con el primer papel de su carrera, mientras que Brie Larson ("Room") ratificó su condición de favorita en vistas a los Óscar con un triunfo más en la categoría de mejor actriz.

Por su parte Idris Elba, uno de los olvidados en los Óscar, se hizo con la estatuilla al mejor actor de reparto por "Beasts of No Nation", en tanto que la transexual Mya Taylor hizo historia con su victoria en el campo de mejor actriz de reparto por su trabajo en "Tangerine".

"Vengo prácticamente de la nada", dijo Taylor desde el interior de la carpa montada por la organización Film Independent en la playa de Santa Mónica (California). "Mi vida ha dado un giro tremendo", agregó (Lea también: La película colombiana “La Ciénaga” recibe dos galardones en Sundance ).

El trofeo al mejor guión novel fue a parar a manos de Emma Donoghue ("Room") y Ed Lachman recibió el reconocimiento a la mejor fotografía por "Carol".

"The Look of Silence" fue escogido como mejor documental y "The Diary of a Teenage Girl", de Marielle Heller, fue nombrada mejor ópera prima (Lea también: Ciro Guerra, Lubezki e Iññáritu, los latinoamericanos que brillan en los Oscar ).

Asimismo, la húngara "Son of Saul" fue elegida mejor película internacional, y el trofeo John Cassavetes, que premia al mejor largometraje hecho con un presupuesto inferior al medio millón de dólares, fue para "Krisha", de Trey Edward Shults.

EFE