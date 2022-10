Leopoldo López es un preso de Maduro porque le tiene miedo, dice su esposa

Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López , quien ya completa un año detenido, acusado de instigar a la oposición, afirmó en Blu Radio que su esposo es un preso político detenido por orden de Nicolás Maduro porque le tiene miedo, luego de que el presidente venezolano propusiera canjear su liberación por la de Óscar López Rivera, preso en Estados Unidos. ( Lea también: Maduro liberaría a Leopoldo López si EE.UU. entrega a Óscar López Rivera )

“Esas declaraciones del presidente Maduro ratifica que aquí no hay estado de derecho, los poderes públicos están secuestrados, Leopoldo está preso por una orden de Maduro y habla de canjearlo por otra persona que está presa. Leopoldo no es una barajita, es un líder nacional, es un hombre que entregó su libertad para quitarle la máscara a Maduro. Es insólito escuchar declaraciones de ese tipo, pero ratifica que Leopoldo López es un preso de Maduro, está preso porque Maduro le tiene miedo”, aseguró Tintori.

La esposa de Leopoldo López se refirió a la situación que se vive en Venezuela, donde aseguró que hay 63 presos políticos, más de 3.408 detenciones arbitrarias, más de 150 casos de tortura, 43 asesinados en las calles por protestar y cada 20 minutos muere una persona en el país vecino.

“Hoy en el mundo se sabe que Maduro no es un presidente demócrata, se sabe que en Venezuela se violan los derechos de una manera brutal y esto es precisamente lo que Leopoldo quiere cambiar, lo que la oposición venezolana quiere cambiar. En Venezuela hace falta alguien que dé solución a los problemas, hoy hay crisis económica, miedo, inseguridad, cada 20 minutos muere un venezolano, no conseguimos alimentos básicos, por todos lados nos sentimos atrapados porque no va bien el país y va en picada”, declaró.

Sin embargo, Lilian Tintori se manifestó optimista porque se genere un cambio en el país vecino con la llegada de un Estado de derecho y la libertad del líder de la oposición, quien “representa ese liderazgo joven, progresista, fuerte, lleno de ideas y voluntad política y eso es lo que hace falta en Venezuela hoy”.

Dijo también que ve un cambio en la mentalidad de los venezolanos con relación al gobierno de Maduro: “Veo que el país cambió, que hace un año las cosas cambiaron, veo que Maduro no es Chávez, Chávez era un líder que aglomeraba a mucha gente y ese líder no está lamentablemente para sus seguidores, y hay un vacío de liderazgo muy fuerte. Y Maduro no ha cumplido con el legado de Chávez y el pueblo está descontento”.