Llega a Colombia ‘Todo gira’, show para entender al Gobierno de Nicolás Maduro

El locutor, actor, comediante y reconocido presentador de la televisión venezolana Luis Chataing, llega a Colombia con una nueva e innovadora propuesta.

Se trata de un show llamado ‘Todo gira’ que consiste en un “instrumento para hacer catarsis y acompañar a los venezolanos en la lucha diaria por comprender el tipo de Gobierno que nos ha tocado”.

Chaiting comentó que ha sido “amenazado, atropellado e insultado” por el Gobierno de su país debido a las críticas que ha hecho a Maduro y al sistema que tiene en crisis a Venezuela.

“Creo que todos los venezolanos somos perseguidos políticos del gobierno de Maduro en la medida que nos manifestamos en contra de cualquier cosa. El régimen que se instaló en mi país durante 16 años es intolerante a la crítica. Cualquier medio tomado por el Estado me señala, me atropella, me insulta y uno con humor sabe responder perfectamente bien y a la altura”, indicó.

A través de su comedia, pretende mostrar a los ciudadanos del resto del mundo qué es lo que realmente se vive en Venezuela, con su presidente, y a partir de la comedia quiere “llevar a la reflexión de lo preciosa que es la libertad de expresión”.

Luis Chaiting se presentará en Bogotá el próximo 22 de julio y Cartagena el 25.