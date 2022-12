Los caminos musicales son duros; se construyen con esperanza: Yuri Buenaventura

Yuri Bedoya, o Yuri Buenaventura como se le conoce en el mundo artístico, es un reconocido cantante salsero que se encuentra nominado a los premios Emmy y que aprovechó su paso por Bogotá para visitar a Blu Radio.

Es un artista muy reconocido en Francia y en África, y hasta ahora esta cogiendo ‘vuelo musical’ en Colombia y en América, a pulso y notas musicales.

“Los caminos musicales son caminos duros. Se van construyendo con la esperanza del encuentro humano. Mi arte que viene del pacífico siempre van acompañados de esa fuerza de la industria de la cultura y mucho amor”, contó el artista acerca de sus inicios.

Sus padres le pusieron Yuri en honor al astronauta ruso Yuri Gagarin, primer hombre en salir al espacio, y el Buenaventura lo tomó del amor a esa tierra que lo vio nacer.

El artista también conocido en el mundo del espectáculo por el documental “Buenaventura no me dejas más” que narraba la odisea de este humilde cantante por las calles de Paris. (También lea: Yuri es un resumen de lo buenos que somos los colombianos: Alessandro Angulo )

“Fueron tres años de mi vida. No me devolví a Colombia por que no tenía dinero. Afortunadamente un francés me tiendo la mano y me ofreció su hogar”, narró Buenaventura

Después de eso, de mucha lucha y de programar su música en las emisoras “underground”, después de devolverse a Colombia tras algunos fracasos, recibió una llamada de un productor francés que lo hizo volver a Paris a volverse el artista que hoy es. (También lea: Al dejar la universidad por música me tocó vivir en la calle: Yuri Buenaventura )

“Este señor iba en un taxi y escucho por casualidad unas canciones que le había dejado a un amigo periodista, entonces el editor, Jack (…) quien había trabajado con Bob Marley y Elton Jhon. Me llamo a Buenaventura y regrese a Paris”, contó.

Yuri Buenaventura se presentará este 30 de octubre en el Teatro Mayor, en Bogotá.