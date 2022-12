Lunes negro para mercados en el mundo por crisis en Grecia

primera jornada de mercados abiertos luego que las autoridades decretaron feriado bancario y un corralito en Grecia.

Publicidad

Las bolsas europeas se habían desplomado al iniciar sus sesiones, aunque luego limitaron las pérdidas.

En Madrid, el IBEX-35 cayó 4,56% y cerró en 10.853,90 puntos, principalmente debido a que las acciones de los bancos registraron fuertes pérdidas. El Banco Santander cayó 6,70% a 6,33 euros y el BBVA perdió 6,02% a 8,82 euros.

Publicidad

Otras entidades también registraron pérdidas, ante la perspectiva de que la crisis se extienda a otros países del sur de Europa. Bankia cayó 4,25% a 1,13 euros, Banco Sabadell cedió 5,20% a 2,17 euros, Bankinter perdió 4,33% a 6,63 euros, el Banco Popular 7,18% a 4,37 euros y CaixaBank 4,32% a 4,17 euros.

Publicidad

Grecia, cuyas arcas están vacías, se enfrenta al riesgo de una moratoria de pagos, ya que el martes se vence un cupón de cerca de 1.500 millones de euros que adeuda al FMI. Después, se perfila un sombrío panorama, que incluye la posibilidad de una salida del euro.

El domingo, el primer ministro griego, Alexis Tsipras anunció un feriado bancario y el establecimiento de un control de capitales, para salvaguardar el sistema financiero local de la eventualidad de un pánico bancario.

Publicidad

Tsipras anunció, el cierre de los bancos hasta el 6 de julio y la bolsa también estará cerrada hasta el 6 de julio.

Publicidad

En la plaza de París, el índice CAC 40 cayó 189,35 puntos a 4.869,82 unidades, con un nutrido volumen de intercambio de 6.100 millones de euros. En la sesión del viernes la bolsa había ganado 0,35%.

"No hay pánico, este es el principal punto a destacar", destacó Renaud Murail, de Barclays Bourse en París.

Publicidad

Sin embargo, el experto dijo que como es muy difícil para el mercado especular sobre un escenario político tan incierto, los inversores recortan posiciones.

Publicidad

La plaza de Milán cerró la jornada con una caída de 5,17%. El índice FTSE-Mib bajó a 22.570 puntos, lastrado por las pérdidas que registraron los valores bancarios.

La Bolsa de Londres cerró con una caída de 1,97% en 6.620,48 puntos, mientras que el Dax de Fráncfort perdió 3,56% a 11.083,20 unidades.

Publicidad

El euro por su parte, registraba una leve alza frente al dólar a un nivel de 1,1177 dólares hacia las 16H00 GMT, después de que el domingo hacia las 22H00 GMT la moneda única cayera bajo el umbral de 1,10 dólares, a 1,0955 por cada billete verde, tocando un mínimo en cuatro semanas.

Publicidad

Las negociaciones entre Atenas y sus acreedores fracasaron de forma estrepitosa el sábado, acercando a Grecia a la suspensión de pagos esta semana y suscitando temores respecto a su salida de la zona euro.

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, causó estupor al anunciar en la noche del viernes un referéndum sobre las exigencias de sus acreedores, previsto el 5 de julio, tras cinco meses de negociaciones con la Unión Europea (UE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Publicidad

En el primer día del corralito en Grecia, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker urgió a los griegos a votar "Sí" en el referéndum del domingo y advirtió que la otra opción es darle la espalda da Europa.

Publicidad

"Estoy profundamente compungido por el espectáculo que dio Europa el sábado pasado (...) Después de todos los esfuerzos que he realizado, me siento traicionado, ya que mis esfuerzos no han sido suficientemente tomados en consideración", lanzó Juncker en Bruselas ante la prensa

La zona euro estableció muchos cortafuegos para evitar que se repitiera la crisis de la deuda de 2010-2012. Los estados han saneado sus bancos y la BCE dispone de más herramientas, como el programa de compra de activos en curso.

Publicidad

En el ecuador de la jornada Wall Street perdía 1,17%, mientras que el Nasdaq caía 1,37%.

Publicidad

El mercado "está secuestrado por lo que pasa en el extranjero (fuera de Estados Unidos) y en Grecia", comentó Bill Lynch, de Hinsdale Associates.

Sin embargo, el analista matizó que está convencido que los griegos votarán a favor del "Sí", para mantenerse en el seno de la zona euro, y que el mercado no tiene motivos para derrumbarse en caída libre.

Publicidad

Los mercados asiáticos también sufrieron un retroceso como consecuencia de la crisis griega. Shanghai terminó con una bajada de 3,34% Tokio cerró con pérdidas del 2,88%, Sídney cayó en un 2,23%, Seúl en un 1,42% y Taipei en un 2,39%.

Publicidad

La bolsa de Hong Kong llegó a caer en un 3,63% antes de recuperarse un poco y registrar una bajada del 2,55%.

AFP