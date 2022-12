ya que en algunos casos se cree que es “más macho quien conduce en estado de embriaguez”.

Sanabria aseguró que en muchos casos “las mujeres alientan a los hombres a manejar borrachos” debido a que quieren que ellos demuestren su hombría.

Finalmente, el sociólogo dijo el hombre no entrega las llaves porque no es capaz de reconocer que no puede conducir y que es incapaz de hacer algo.