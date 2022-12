No hay signos de violencia sexual en mujeres que denunciaron abuso de policías

Fuentes de la Fiscalía confirmaron que Medicina Legal ya hizo exámenes y que no encontraron signos de violencia sexual o agresiones, lo que descartaría en principio que se trataría de una violación, como ellas mismas lo denunciaron.



Sin embargo, se harían nuevas pruebas en las próximas horas, eso se decidirá en la medida que avance la investigación.



Según las denunciantes, un capitán y un subintendente aprovecharon que estaban detenidas por robar en una importante tienda del sector de Puente Aranda y que, tras su captura, habrían sido llevadas a una oficina dentro de la estación de Policía de Antonio Nariño, al sur de Bogotá, en donde, supuestamente, fueron accedidas sexualmente.



Fuentes de Blu Radio confirmaron que los uniformados señalados por las denunciantes sí fueron los encargados del traslado de las mujeres hacia el Restrepo y que las mujeres quedaron en libertad porque los encargados del almacén en que robaron algunos artículos no impusieron una denuncia formal ante las autoridades.



Por otro lado, información no oficial señala que la versión entregada por el capitán y el subintendente implicados en la grave denuncia señala que las mujeres prometieron tener relaciones sexuales en tanto las dejaran en libertad, por lo que sería un acto consensuado entre ambas partes.