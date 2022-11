Operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia cayeron 10 % entre 2013 y 2014

En 2014 el monto de las operaciones realizadas por la Bolsa de Valores de Colombia cayeron 10 % frente a 2013. El precio bajo del petróleo es una de las causas de la caída.



Las operaciones realizadas a través de la Bolsa de Valores de Colombia en 2014 totalizaron 1.403 billones de pesos, un 10,35 % menos que en 2013. Esto se explica en parte a la caída en los precios del petróleo, que afectó directamente a las acciones petroleras.



El año pasado de igual forma se consolida como el segundo con mayor emisión de acciones en la historia del mercado colombiano con 6,57 billones de pesos, sólo superado por el 2011 cuando se emitieron 12,93 billones de pesos en acciones locales.



La capitalización bursátil, que es el valor de las empresas en bolsa, se ubicó en 364,11 billones de pesos, cifra menor a los 415,54 billones de capitalización de 2013.



El mercado de derivados tuvo su mejor año, al mover más de 940 mil contratos, 37% más que en 2013 cuando se realizaron 685 mil contratos.



En el Mercado Integrado Latinoamericano MILA, la pauta la marcó el ingreso de México a este mercado regional, con los que se duplicó prácticamente su tamaño y se abrió el mercado a más inversionistas.



Para este año las perspectivas son mejores, partiendo de la base de comparación de 2014, afectada por choques internacionales.



-El ex vicepresidente Angelino Garzón le confirmó a Blu Radio que no será candidato a la Alcaldía de Cali o Bogotá.



-Un agente de tránsito de Medellín fue atacado con ácido por un conductor. Las autoridades de la capital antioqueña rechazaron el hecho y aseguraron que investigan quién fue el responsable.



-El Gobierno no cree que la gira del Centro Democrático le quite respaldo internacional al proceso de paz.



-El hacker ecuatoriano, Daniel Bajana, alista el camino hacia un acuerdo con la Fiscalía que le permitiría aceptar su responsabilidad en dos de los cuatro delitos por los que se le investiga.



-Crece la expectativa en Florencia por la visita del presidente Juan Manuel Santos, tras la masacre de los 4 niños en la capital de Caquetá.



-Nicaragua anunció la compra de aviones cazas con el fin de combatir el narcotráfico en su espacio aéreo, principalmente sobre el territorio marítimo otorgado por la Corte Internacional de Justicia de La Haya.



-La Selección Colombia de Wakeboard, que es una de las modalidades del sky acuático, ya está en Argentina para el Panamericano de esta especialidad.