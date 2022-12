Pese a las críticas, 'Las tortugas Ninja' vencen en taquilla

y guionista a Sylvester Stallone, según estimaciones difundidas este domingo.

Las famosas tortugas come-pizza facturaron 28,4 millones de dólares en su segunda semana en cartelera, informó Exhibitor Relations.

Les siguen los "Guardianes de la Galaxia", la serie de ciencia ficción de superhéroes que recaudó 24,7 millones en la última semana, alcanzando los 222,3 millones desde su estreno.

En tercer lugar está la comedia "Let's Be Cops", protagonizada por Damon Wayans, sobre dos amigos que se ven atrapados en una intriga criminal cuando se visten como oficiales de policía en una fiesta de disfraces.

La película, que fue duramente criticada, logró sin embargo ingresar 17,7 millones en su primera semana.

No tuvo tanta suerte el último film protagonizado por Stallone. La tercera parte de la saga "The Expendables", dirigida por Patrick Hughes, logró reunir tan sólo 16,1 millones de dólares en su semana de estreno, situándose en el cuarto lugar.

Las dos primeras películas de la serie recaudaron 34,8 y 28,6 millones respectivamente en su primera semana, lo que sugiere una caída en el interés que esta serie de acción, en la que participan figuras conocidas como el propio Stallone, Arnold Schwarzenegger, Wesley Snipes, Jet li, Mel Gibson y Harrison Ford, despierta en el público.

En quinto lugar se ubica el drama "The Giver", basado en la novela de Lois Lowry (1993) con el mismo título. El film, protagonizado por Jeff Bridges, Meryl Streep y Brenton Thwaites, recibió 12,8 millones.

La película "Into The Storm" se sitúa en el sexto lugar con una recaudación de 7,7 millones de dólares, mientras "The Hundred Foot Journey", una comedia romántica con Helen Mirren y Om Puri, en el séptimo puesto con 7,1 millones.

En antepenúltimo lugar está "Lucy", protagonizada por Scarlett Johanson, quien interpreta a una mula de la droga con poderes telequinéticos, y que en su cuarta semana de proyección ingresó 5,3 millones de dólares.

En noveno puesto se sitúa "Step Up All In", con una recaudación de 2,7 millones de dólares, y en el décimo el drama "Boyhood" con 2,1 millones. AFP

La neoyorquina contrajo matrimonio con Bratman en 2005 y se divorció de él en octubre de 2010.

La cantante anunció su nuevo embarazo en febrero pasado en Los Ángeles, pocos días después de que confirmara en Twitter sus planes de matrimonio con Rutler, a quien conoció durante el rodaje de Burlesque y con quien se comprometió el 14 de febrero, Día de San Valentín, el patrón de los enamorados.

La estrella del pop y su prometido siempre habían hablado del matrimonio y de formar una familia, según la revista People.

A principios de julio, tras posar desnuda exhibiendo su embarazo para la revista V, Aguilera dijo sentirse "orgullosa de aceptar su cuerpo en todos las fases de su vida con seguridad y confianza".

EFE