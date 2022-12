Pícnic literario, show láser musical y más planes en Bogotá para el fin de semana

Si le gusta el cine, la literatura y la música, y tiene tiempo libre este fin de semana, la Alcaldía Mayor de Bogotá e Idartes han programado más de 20 actividades gratuitas o a costo reducido para este 18 y 19 de noviembre. Blu Radio le recomienda los siguientes planes para disfrutar el fin de semana en la capital.

-Literatura en el Jardín Botánico:

Foto: Idartes

Si le gusta leer y quiere pasar un rato en familia, este sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde no se puede perder la tercera edición del año del Pícnic Literario en el Jardín Botánico de Bogotá, un espacio en el que las letras, la música y la naturaleza se unen para ofrecer una experiencia única de lectura al aire libre en uno de los principales escenarios culturales de la capital del país.

Los amantes del mágico mundo de Macondo en ‘Cien años de soledad’ y quienes visitaron Comala en ‘Pedro Páramo’, la magna obra de Juan Rulfo, podrán disfrutar de una puesta en escena en formato de teatro leído con un grupo de actores profesionales que interpretarán cuentos del colombiano Gabriel García Márquez y del mexicano Rulfo.

Además, se llevará a cabo la presentación del exitoso programa Libro al Viento Bogotá Contada 4, a las 3:30 de la tarde, además de talleres de origami, de dibujo, intercambio de libros, una feria gastronómica, entre otras actividades gratuitas.

Para más información del evento, consulte este enlace .

-Rock en el Planetario:

Foto: Idartes

Si lo suyo es la música rock y ha vibrado al ritmo de ‘Stairway to Heaven’, ‘Immigrant Song’ o ‘Black Dog’, no se puede perder la nueva edición del show láser musical de la banda británica Led Zeppelin.

El evento consta de un tratamiento visual único de la obra del grupo liderado por Jimmy Page y se realizará en el domo del máximo escenario astronómico de la ciudad los jueves, viernes y sábados de noviembre a las 7 de la noche, a un costo de entre $4.750 y $9.500.

Las canciones de las que podrán disfrutar los amantes del rock serán ‘Song Remains the Same’, ‘Over the Hills and Far Away’, ‘Good times, Bad times’, ‘Immigrant Song’, ‘No Quarter’, ‘Black Dog’, ‘Livin’, Lovin’ Maid’, ‘Kashmir’, ‘Stairway to Heaven’, ‘Whole Lotta Love’ y ‘Rock and Roll’.

Para más información del evento, consulte este enlace .

-Más arte y cultura en Bogotá:

Este viernes y sábado serán las últimas oportunidades para asistir a la tercera parada de la ‘Ruta Iberoamericana del Libro’, que trae a Bogotá a destacados editores y libreros independientes de Chile.

El sábado en la librería La Valija de Fuego estará Carmen Gloria Arce de la Editorial Uqbar, de 4 a 6 p.m.

Además, en Casa Tomada Libros y Café (Transversal 19 Bis No. 45D-23) hablará Diego Álamo de Ediciones El Desierto, de 3 a 5 p.m.

En Babel Libros (Calle 39A No. 20-55) estará Coretín Riverón de la Librería del GAM, de 10 a.m. a 12 m. y a la Librería Santo y Seña (Carrera 4 No. 54A-10) asistirá Lucas Costa, de la editorial Cuneta, de 3 p.m. a 5 p.m., una oportunidad única de explorar el mundo literario del cono sur latinoamericano.

Para más información del evento, consulte este enlace.

Por otro lado, hasta este domingo 19 de noviembre se podrá apreciar en el Museo de Arte Moderno de Bogotá (MAMBO) la obra CN70, un proyecto que reconstruye el espacio sonoro elaborado por los artistas Lucio Celis y Jacqueline Nova en el año 1970 conocido como CN70.

Foto: MAMBO

La instalación, a cargo del artista Luis Fernando Ramírez Celis, nominado al IX Premio Luis Caballero, consiste en la “transformación del espacio de exposición” con un muro en celosía dispuesto en el sótano del MAMBO y a través del cual “se permea el sonido y la luz hacia la audiencia en la sala”.

Para complementar la experiencia, el próximo viernes 20 de octubre el propio artista hará una visita comentada a las 5 de la tarde con entrada libre, pero si no puede asistir le queda este fin de semana para apreciar la obra sin ningún costo, el viernes y sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde, y el domingo de 12 del mediodía a 5 de la tarde.

Para más información del evento, consulte este enlace.

Otro evento para destacar este fin de semana en Bogotá es la transmisión gratuita de la película infantil ‘El fantástico Sr. Zorro’ el sábado a las 6:30 de la tarde el Parque Zonal Villa Luz (Calle 52A No. 73 – 42), cerca de la Avenida Boyacá y la calle 26.

Foto: Idartes

La proyección hace parte del programa ‘Pelis por Bogotá’ de la Cinemateca Distrital, que en esta ocasión llevará a la localidad de Engativá un taller de juguetes ópticos a las 4 de la tarde, antes del inicio del evento de cine itinerante en Bogotá.

Para más información del evento, consulte este enlace.