¡Por fin llegó! Todo lo que tiene que saber sobre la prima laboral

Pablo Andrés Puentes, gerente general de la firma PMA, explicó en entrevista con Mañanas BLU 10AM sobre todo lo que tiene que ver con la prima, ese dinero que le llega a los empleados en mitad y final de año. (Lea también: ¿Qué diferencia hay entre fondos de pensiones públicos y privados? Entérese aquí )



“El objetivo de la prima es simplemente un incentivo más que se le da al trabajador (…) legalmente es un salario y se entrega en dos cuotas, pero hay compañías que ofrecen prima extralegal, que depende de la política de cada empresa”, explicó.



Dijo que normalmente se paga en el mes de junio y en diciembre, pero aclaró que lo importante es que todo trabajador reciba lo legal y mucho mejor si también está lo extralegal. (Lea también: ¡Ojo! Hasta esta fecha estará vigente su pasaporte antiguo )



Además, Puentes hizo una serie de recomendaciones para que ese dinero no desaparezca tan rápido.



“Lo importante es que la prima llegue y pensar bien qué se va a hacer con ella, no despilfarrarla. No retirarla hasta que se siente a pensar en qué la va a usar”, enfatizó. (Lea también: No es pensar en dieta, es comer balanceado: nutricionista Alicia Cleves )



El gerente general de la firma PMA explicó que las personas que tienen contrato por prestación de servicios no reciben prima, pero sí todos los empleados que tengan contrato indefinido.