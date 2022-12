Por la subida del precio del dólar se desplomó la importación de vehículos

De acuerdo con el gerente de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, Víctor Julio González, los efectos por la subida del dólar han afectado la importación de vehículos.

El reflejo es la disminución de llegada de carros procedentes de Asia y Estados Unidos.



“En la medida en que la TRM se incrementó hace menos viable la compra de automóviles importados y eso al agregado de que los aranceles de vehículos también suben, eso hace que tenga una caída del orden del 20 o 25 %”, manifestó.



En 2015 se importaron más de 170.000 vehículos y por los efectos del dólar se prevé que haya una reducción de 120.000 para el próximo año.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-El presidente Juan Manuel Santos firmó una serie de decretos que le permiten al Gobierno Nacional hacer una reforma institucional integral al sector agropecuario. Se tomó la decisión de liquidar el Incoder y crear Agencias con un alto perfil técnico, entre las que se encuentran la Agencia Nacional de Tierras y la Agencia de Desarrollo Rural.



-Afectados de la firma CDO manifestaron que el acuerdo que los exonera de pagar el impuesto predial “es un beneficio a medias”, debido a que no hay retroactividad y la deuda de cada uno de los perjudicados de la constructora de la familia Villegas en Medellín, por motivo de este tributo, asciende a cinco millones de pesos en promedio.



-Con una inversión que supera los 24 mil millones de pesos, a finales de diciembre será inaugurado el ‘Portal Barranquillita’ del Sistema de Transporte Masivo Transmetro en la capital del Atlántico. Las obras están en adelantadas en un 99,9%.



-La Caja de Compensación Familiar del Meta anunció que tiene disponible 6.572 millones de pesos para cofinanciar 912 empleos en todo el departamento, dentro del programa de primer empleo del Gobierno Nacional.



-120 kilos de base de coca incautados y la detención de una persona dejó un operativo en contra del narcotráfico, realizado por las autoridades en Sibundoy, Putumayo. El capturado será trasladado a Mocoa, para ser puesto bajo orden de la justicia.



-Autoridades del Pitalito, Huila, investigan las causas del incendio de una planta de producción de panela en la vereda versalles, zona rural del municipio. La conflagración arrasó con gran parte de la fábrica, dejando pérdidas que superan los setenta millones de pesos. Autoridades no descartan la participación de manos criminales en el hecho.



-53 compradores internacionales de 13 países fueron invitados por ProColombia para participar en Expoartesanías 2015, la feria del sector más importante de Latinoamérica, con el objetivo de impulsar las exportaciones artesanales colombianas. En el evento hay alrededor de 680 empresarios, productores nacionales.



-Austria comenzó a construir una valla de 3,7 kilómetros en su frontera sur con Eslovenia, a ambos lados del cruce fronterizo de Spielfeld, para gestionar mejor la llegada de los cientos de refugiados que llegan todos los días a su territorio.



-Vergonzosa atención de Transmilenio en el aeropuerto El Dorado, denuncian desde el Concejo de Bogotá.



-Desde este lunes quedan en firme las multas para los conductores de Bogotá que no tengan la revisión técnica mecánica de sus vehículos.