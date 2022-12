Por medio de una foto, mujer denunció agresión sexual en el metro de México

La joven mexicana comentó que mientras iba en un vagón rosa del metro de la Ciudad de México notó que dos hombres sospechosos se subieron, uno de ellos intentó tocarla y el otro se hizo a un lado recargándose sobre su hombro izquierdo.

“Antes de mi parada, el segundo hombre se bajó; después encontré una estación para bajarme y me di cuenta que estaba manchada de semen”, comentó.

Ninde expresó que su primera reacción fue de incredulidad. Al día siguiente realizó la denuncia en el sistema de metro y públicamente en redes para que otras mujeres se enteraran de lo que estaba pasando.

En cuanto a los comentarios y reacciones en las redes sociales, expresó que al principio fueron de solidaridad, pero que cuando la denuncia se hizo viral llegaron comentarios machistas en los que le decían que debía de sentirse bien porque un hombre se había masturbado pensando en ella, que debía haber sido violada, o que la próxima vez iba a ser violada.

“Antes ya había usado el metro y me había tocado el famoso 'arrimón' (…) desde que me pasó esto, me di cuenta de cuanto habían normalizado esta forma de violencia y lo difícil que es denunciarla. Las autoridades prefieren dudar de la palabra de la gente”, concluyó.

@ManceraMiguelMX ayer me subí a uno de tus vagones rosas en la línea 2. Un hombre se subió y eyaculo en mi pantalón. pic.twitter.com/lYn0u89cps

