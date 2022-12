Pretelt rechazó anónimo con el cual la fiscalía lo acusa de nuevo soborno

En una carta enviada al Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, el magistrado Jorge Pretelt criticó que el ente acusador utilizara un anónimo para involucrarlo en un presunto nuevo soborno de 1.500 millones de pesos a funcionarios judiciales.



Según el ente acusador, dicho soborno se habría logrado para conocer el preacuerdo del polémico abogado Víctor Pacheco con el ente acusador e interferir en la investigación penal que se sigue en contra del expresidente de la Corte Constitucional, Rodrigo Escobar Gil.



Pretelt dice que “es ridículo pensar que ha buscado sobornar funcionarios de la Fiscalía cuando la investigación por el escándalo de Fidupetrol la adelanta él mismo y aseguró que es urgente que la Fiscalía vuelva a ser regentada por alguien que le devuelva la dignidad y respetabilidad”.



Escuche en este audio más información sobre



-El ministro del interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que aunque el ministerio de salud trabaja para que se dé un uso controlado de la marihuana, continúan en todo el país los operativos en contra del narcotráfico.



-La veeduría social del cese unilateral de fuego y desescalamiento del conflicto denunció la presencia de paramilitares en Chocó, Norte de Santander, Cauca, Antioquia y Nariño, armados y uniformados, realizando acciones similares a las de las Autodefensas en los años 90.



-Se registra una extensa congestión en el centro de Cali por manifestaciones de habitantes que están en contra del proyecto de renovación urbana ciudad paraíso.



-La Comercializadora ‘Al Grano’ será desde ahora el nuevo operador de Almacenes YEP, cadena que cuenta con presencia en Huila, Tolima, Meta, Cundinamarca, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, y Putumayo, según confirmó la Superintendencia de Sociedades



-En varios corregimientos del norte de Valledupar se presentan protestas por la instalación de un peaje. Campesinos, comerciantes e indígenas se quejan por el aumento en los costos de movilización por esta vía que conduce a la Guajira.



-Un hombre encadenado a su caballo protesta frente a las instalaciones de la alcaldía de Neiva porque según él, el censo realizado al gremio de zorreros no ha sido legal y se han dejado por fuera a muchas personas.



-Los 135 escoltas que en Antioquia no reciben desde febrero viáticos, ni liquidación de la Unión Temporal Protección 33, empresa contratista de la Unidad Nacional de Protección, realizarán este viernes un plantón por las calles del Centro de Medellín.



-90 cupos del programa ‘ser pilo paga se perdieron en Villavicencio entre el 2014 y 2015, debido a que los bachilleres no se registraron a tiempo o no actualizaron los datos en el Sisben.



-El presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció ante la ONU un "acoso permanente" para tratar de "aislar" a Venezuela, después de que el Alto Comisionado de Derechos Humanos expresara "serias preocupaciones" sobre la imparcialidad de la justicia en su país.



-El Bienestar Familiar tomó la custodia de los tres hermanitos de la niña de 7 años que murió en las últimas horas, al parecer víctima de violencia intrafamiliar.



-Habitantes del noroccidente de Bogotá protestan por la falta de rutas del SITP en esta zona de la ciudad.