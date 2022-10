Programa completo de Mañanas BLU 10 AM 26 de agosto de 2014

“No hay nada veraz”: Vaticano sobre supuestas amenazas al papa Francisco: Monseñor Guillermo Karcher, quien se desempeña como ceremoniere pontificio, entregó en BLU Radio un parte de tranquilidad sobre las versiones reveladas por la prensa italiana de un supuesto plan para asesinar al papa Francisco por parte de yihadistas del Estado Islámico.

“Necesitamos conocer la verdad”: Santos volvió a referirse al hacker Sepúlveda: Una vez más el presidente Juan Manuel Santos hizo un llamado a las autoridades ante lo que calificó como aterradoras declaraciones del hacker Andres Sepúlveda, para que esclarezcan lo antes posible y en su totalidad las situaciones denunciadas por el hacker, sobre lo que supuestamente habría hecho la campaña rival en la carrera por la presidencia de la República.

El alemán John Degenkolb se adjudicó la cuarta etapa en La Vuelta a España: El alemán John Degenkolb, del equipo Giant Shimano, ha ganado la cuarta etapa de la Vuelta a España disputada entre Mairena del Alcor y Córdoba, de 164,7 kilómetros, en la que mantuvo el liderato el australiano Michael Matthews (Orica).

MinTrabajo buscará eliminar la libreta militar como requisito para trabajar: El ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, aseguró que desde el Gobierno promoverá una iniciativa para que la libreta militar no sea necesaria para trabajar. Aseguró que esto es necesario y más en un escenario de paz.

En 2013, se puso una tutela cada 4 minutos para garantizar acceso a la salud: De las 454.500 tutelas que presentaron los colombianos en 2013, el 25,3 por ciento corresponden a temas relacionados con vulneración a los derechos de salud.

Presidente palestino confirmó oficialmente acuerdo de cese del fuego en Gaza: El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abas, confirmó este martes oficialmente el acuerdo de alto el fuego entre el movimiento islamista palestino Hamas e Israel en la Franja de Gaza, a la falta de la confirmación por parte de los israelíes.

El montañista Aron Ralston llega a Colombia, gracias a Foros El Espectador: Aron Ralston, un montañista estadounidense y orador público, llegará a Colombia a contar su historia el 11 de septiembre, gracias a Foros de Liderazgo El Espectador.

Estos son los videos más populares en YouTube: Billboard reveló la lista de los videos más populares en YouTube: el quinto lugar lo ocupa “Bailando”, de Enrique iglesias; le sigue We are one de Jennifer López y Pitbull, La la la de Shakira, Can't Remember to Forget de Shakira y el primer lugar lo ocupa Dark Horse, de Katy Perry.