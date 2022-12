Programa completo Mañanas BLU 10 AM 17 de marzo de 2015

MinMinas, dispuesto a discutir con camioneros sobre precio de combustibles: El ministro de Minas, Tomás González, aseguró que su cartera está en toda la disposición de sentarse a dialogar con los transportadores, aunque aclaró que es la ministra de Transporte, Natalia Abello, quien ha liderado las conversaciones con el gremio.

Inició discusión en Consejo de Estado para definir medidas cautelares de Petro: La Sala Plena del Consejo de Estado debatirá en pleno la ponencia presentada por la magistrada Sandra Lisset Ibarra, en la cual se plantea ratificar las medidas cautelares que tienen en el cargo al alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro.

Venezuela niega ser una amenaza para EE.UU. en carta publicada en New York Times: El gobierno venezolano publicó el martes una "carta al pueblo de Estados Unidos" en el diario New York Times rechazando ser "una amenaza" para ese país y exigiendo la derogación de las recientes sanciones impuestas por el presidente Barack Obama .

En firme, medidas cautelares para el alcalde Gustavo Petro: La Sala Plena del Consejo de Estado ratificó las medidas cautelares que tienen en el cargo al alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro y que fueron otorgadas por esa misma corporación judicial con auto proferido por el magistrado Gerardo Arenas Monsalve.

Incrementos hasta del 100% en precio de alimentos por paro camionero en Bogotá: La Central de abastos de Bogotá comenzó a ser seriamente impactada por el paro camionero. Los alimentos han presentado un alza considerable en su precio y la calidad está disminuyendo.

Se desacelera crecimiento de la economía colombiana; en 2014 fue de 4,6 %: El Producto Interior Bruto (PIB) de Colombia creció un 3,5 % en el cuarto trimestre de 2014 en comparación con el tercero y cerró el año con una expansión del 4,6 %, informó el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

Triunfo de Nairo demuestra que ya no hay títulos imposibles: Santiago Botero: El exciclista colombiano Santiago Botero afirmó en diálogo con Blu Radio que el triunfo de Nairo Quintana en la carrera Tirreno-Adriático que se corrió en Italia es muy importante, pues “en la historia, ningún colombiano la había ganado. Nos llenamos de orgullo con este triunfo que hace pensar que ya no hay títulos que no se puedan conseguir” (Lea también: Nairo Quintana, campeón de la Tirreno-Adriático ).

¿Vivienda propia o alquilada? Especialista en desarrollo urbano lo orienta: Andrés Blanco, especialista en desarrollo urbano y vivienda, coordinador de instituciones de ciudades del Banco Interamericano de Desarrollo, resolvió en Mañanas BLU 10 AM la inquietud que asalta algunas personas a la hora de tomar la decisión de comprar o alquilar vivienda.

Video: niño murió tras ser elevado por cometa gigante: El hecho ocurrió el pasado domingo en la ciudad de Ho Chi Minh, durante un acto público en donde se planeaba elevar una cometa de más de 20 metros de longitud.

Sin duda alguna la propuesta de Paloma Valencia es discriminatoria: MinInterior: El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró que la propuesta de la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia de dividir el departamento del Cauca entre indígenas y “no indígenas” es inconveniente, pues la solución no es dividir a los colombianos.

‘Chelo’, la hermosa colombiana que acompaña a Ricky Martin en ‘La Mordidita’: El cantante puertorriqueño Ricky Martin grabó en la ciudad de Cartagena el video de su tema ‘La Mordidita’, incluido en su último disco ‘A quien quiera escuchar’ y que según adelantó la semana pasada, “será para morderse”.

100 colombianos, el proyecto que resalta los héroes nacionales en el exterior: Verónica Durán, presidenta de Fusión Arte, explicó en Mañanas BLU 10AM en qué consiste el proyecto que busca identificar y rendir homenaje a colombianos que son ejemplo de éxito en el exterior.

Junta directiva de Ecopetrol recibe propuestas para operar Campo Rubiales: Luego de que el pasado viernes Ecopetrol tomara la determinación de no extender las operaciones de Pacific en Campo Rubiales, el ministro de Minas, Tomás González, reveló que desde la junta están recibiendo propuestas de otros operadores y que la determinación buscará mayor rentabilidad.