Programa completo Mañanas BLU 10 AM 3 de marzo de 2015

Farc no aceptará acuerdo que contemple cárcel: Rodrigo Granda: Las Farc afirmaron hoy que no aceptarán un acuerdo de paz "que contemple un solo día de cárcel para ningún guerrillero" por ejercer su derecho a la rebelión, e insistieron en buscar alternativas jurídicas que reconozcan la "particularidad" del conflicto colombiano.

Policía investiga si uniformados favorecieron a Nicolás Gaviria: La Policía emitió un comunicado en el que respalda el accionar de los uniformados frente a los hechos que sucedieron el fin de semana pasado y que involucraron a Nicolás Gaviria, familiar del expresidente César Gaviria, quien protagonizó un escándalo a las afueras de un bar en la Zona Rosa, al norte de Bogotá, que quedó registrado en video.

Ángeles de Victoria's Secret elevaron la temperatura en sexy partido: El especial de nado de Victoria Secret que se transmitió por la cadena CBS, trajo una estrategia muy particular, cuando cuatro de sus ángeles disputaron un partido de Volei playa.

Al menos 150 colombianos fueron deportados desde Venezuela: Al puesto de control migratorio terrestre de Villa del Rosario, cerca al puente internacional Simón Bolívar que comunica a Colombia con Venezuela, llegaron150 colombianos deportados de Caracas.

Biblioghetto, la iniciativa que, con libros, combate la delincuencia en Cali: Gustavo Andrés Gutiérrez, creador de Biblioghetto, una iniciativa que busca combatir la delincuencia en Cali con la lectura, explicó en Mañanas BLU en qué consiste este proyecto que cumple 10 años.

Niños indígenas del Chocó han muerto por enfermedades prevenibles: Defensoría: El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, junto con el representante de la ONU para los Derechos Humanos Todd Howland, aseguraron que es una grave violación a los derechos humanos las barreras en el acceso a la salud para la población del Bajo Atrato chocoano, especialmente para los niños y niñas.

En Venezuela no existe garantía al acceso a información pública: periodista: Mariengracia Chirinos, directora de libertades informativas del Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela, se refirió en Mañanas BLU 10 AM a la presión ejercida por el gobierno venezolano y aseguró que no existen garantías para que los ciudadanos accedan a la información.

Policía capturó a dos vigilantes del aeropuerto Eldorado por narcotráfico: La Policía Antinarcóticos del aeropuerto Eldorado de Bogotá capturó a dos vigilantes que pretendían sacar un cargamento de droga del país.

La música romántica nunca pasará de moda: Manuel José: Manuel José, el ganador de ‘Yo me llamo, la conquista de América 2015’ por interpretar a ‘José José’, habló en Blu Radio acerca de sus proyectos y dijo que seguirá cantando música romántica porque “ya hay mucha competencia en otros géneros y aunque existe gran vacío nunca pasa de moda”.