Programa completo Mañanas BLU 10 AM 8 de mayo de 2015

ONU muestra preocupación por colombiano condenado en Catar: Las Naciones Unidas pidieron a Catar garantías para las personas que son juzgados en ese país, como es el caso del colombiano Juan Pablo Iragorri.

ELN debe que tomar correctivos de comprobarse acusación por mina: exguerrillero: En diálogo con Blu Radio, Felipe Torres, exintegrante de ELN, afirmó que de ser ciertas las acusaciones de esta guerrilla en torno a exhibir las piernas del cabo Edward Ávila en una escuela de Convención, Norte de Santander, el grupo tendrá que explicar los hechos y toar correctivos al interior de la organización.

De la Calle pide supervisión internacional para que menores salgan de Farc: El jefe del equipo negociador del Gobierno en La Habana, Humberto de La Calle, hizo un duro llamado de atención a las Farc para que se acelere el ritmo de las conversaciones que adelantan con el Gobierno.

Esta paz está saliendo más sangrienta que la misma guerra: procurador: El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, se pronunció este viernes desde el Hospital Militar de Bucaramanga, sobre el acto de barbarie cometido por el ELN que colgó las piernas del cabo Eduard Ávila en un colegio de Convención, Norte de Santander, luego de ser víctima de una mina antipersona.

¡Viernes de risa! Escuche a Andrés López en un stand up exclusivo para Blu Radio: Andrés López, considerado por muchos como el máximo exponente del ‘Stand up Comedy’ en Latinoamérica, pasó por los micrófonos de Mañanas BLU 10 AM divirtiendo a los oyentes con sus particulares ocurrencias, a propósito de los 10 años de la obra ‘La Pelota de Letras’.

Los Angeles, el regalo de BLU Radio para el Día de las Madres: Los Ángeles, es un grupo de jóvenes y talentosos artistas antioqueños que comenzaron su carrera artística en 1991 cuando los hermanos Manuel José, Luis Eduardo y Orlando Acevedo Gómez, formaron el grupo y se dedicaron a cantar serenatas con un estilo que nos recuerda a Los Panchos.