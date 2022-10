Programa Completo Mañanas BLU10 AM 26 de noviembre de 2014

Ecopetrol escala 7 puestos en ranking mundial de petroleras: En el ranking publicado por Energy Intelligence Group, la petrolera estatal colombiana Ecopetrol mejoró 7 puestos frente a su posición en el 2013, al pasar del puesto 42 al lugar 35.

Colombia entregó a Venezuela a miembros de la guardia que cruzaron la frontera: A través de un comunicado, Migración Colombia informó que entregó a los tres miembros de la guardia venezolana que ingresaron sin autorización a Colombia, la noche del martes.

Esta mujer robó el corazón a Adam Levine, uno de los hombres más sexys del mundo: Behati Prinsloo, angelito de Victoria’s Secret, es una supermodelo que le robó el corazón a uno de los hombres considerados como de los más sexys del planeta, el vocalista de Maroon 5, Adam Levine.

Procurador Ordóñez pide revisar nuevamente detención de Plazas Vega: El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, pidió nuevamente a través de un recurso de insistencia a la Corte Constitucional que revise la acción de tutela interpuesta por el coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega para concederle la libertad provisional.

Armada confirma suspensión de operaciones por liberación del general Alzate: La Armada Nacional confirmó que por orden presidencial ya se suspendieron operaciones en la Costa Pacífica de los departamentos de Chocó, Valle del Cauca y Cauca, para la eventual liberación del general Rubén Darío Alzate, el cabo Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego en ese territorio.

Con banderas y pancartas funcionarios piden la renuncia del fiscal Montealegre: Más de 200 trabajadores de la Rama Judicial permanecen frente al búnker de la Fiscalía protestando con banderas de Colombia y pancartas, exigiendo la renuncia del fiscal general Eduardo Montealegre.

Camila Abuabara llegará al país este miércoles: En la noche de este miércoles llegará al país Camila Abuabara, la joven que adelantó toda una batalla mediática y jurídica para intentar ser atendida en Estados Unidos por un cáncer que padece.

Sentí que representaba mucha gente: Isabel Allende sobre Medalla de la Libertad: La escritora Isabel Allende, recibió de manos del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, la Medalla de la Libertad, el máximo honor civil del país.

Un profesor me dijo que no sabía cantar, eso me animó más a seguir: Ivanna: Ivanna García, la ganadora de La Voz Kids Colombia, estuvo en Mañanas Blu 10AM de Blu Radio, contando su experiencia al ser la voz infantil más querida del país.

Defensoría del Pueblo denunció secuestro de tres menores en Cauca: Según la Defensoría del Pueblo, el pasado lunes un estudiante del colegio Guillermo León Valencia del municipio de Caldono, habría sido secuestrado y los presuntos raptores habrían llamado a la familia del menor para extorsionarla.

Hasta las palomitas de maíz del cine deberán indicar cuántas calorías tienen: La agencia estadounidense de alimentos y medicamentos (FDA) concluyó este martes la elaboración de una nueva reglamentación para obligar a las cadenas de restaurantes y pizzerías a indicar el número de calorías en sus menús.