Prohibir hoy Uber es como si hace años hubiéramos vetado Internet: E. Behrentz

“La existencia a los cupos genera una asimetría, el origen de los cupos era una manera de controlar la flota de taxis, era una manera de regular las empresas, pero hoy la realidad es otra, ¡Los cupos deben desaparecer, la regulación debe darse por mercado!”, dijo Behrentz.

El experto afirmó que aunque la regulación debe darse desde el Gobierno la orientación de la misma debe darse de manera local, teniendo como ejemplo referencias de países internacionales.



“Es inevitable que todo lo referente a economía compartida es una innovación disruptiva – no solamente en transporte - sin embargo, no podemos prohibir Neflix, Skype… es como si se hubiese prohibido el uso de internet o el del celular en Colombia hace unos años” insistió.



Eduardo Behrentz recalca elementos para tener en cuenta con el fin de buscar una solución doméstica, analizar el contexto, tener una visión integral: “las falencias de los taxistas no se solucionan reglamentando o prohibiendo Uber”.



“El hecho de que llegue una nueva tecnología – que es disruptiva- no significa que uno deba prohibirla, lo que si tiene que pasar es que la legislación debe ir a tono a las nuevas tecnologías y resolver las asimetrías”, concluyó.