¿Quién era alias Jairo Martínez, miembro del Estado Mayor de Farc dado de baja?

Las Farc confirmaron este miércoles que el guerrillero Pedro Nel Daza Martínez, alias ‘Jairo Martínez’, murió en operativos del ejército en Guapi, departamento del Cauca, donde cayeron 27 guerrilleros. (Lea también: Cayó en bombardeo ‘Jairo Martínez’, negociador y miembro de Estado Mayor de Farc )



La imagen de Pedro Nel Daza Martínez, conocido en las Farc como el ‘comandante Jairo Martínez’, se hizo pública durante los frustrados diálogos de paz del Gobierno de Andrés Pastrana y esta guerrilla en la zona de El Caguán.



Alias ‘Jairo Martínez’ fue el jefe de seguridad de las Farc en la zona de distensión. (Lea también: Muere Alias ‘Román Ruiz’ en bombardeos de FF.MM. a Farc en Chocó )



El guerrillero era el responsable de las vigilancias de los campamentos en donde permanecían varios secuestrados, fue quien entregó las coordenadas para que las autoridades encontraran el cuerpo del mayor Julián Ernesto Guevara, asesinado por las Farc durante el cautiverio.



Martínez, de 63 años, fue el jefe del frente 14 de las Farc e integró el equipo negociador en La Habana durante los primeros ciclos de las conversaciones con el Gobierno de Juan Manuel Santos. (Lea también: Video: Este fue el bombardeo de la Fuerza Aérea que dejó 26 guerrilleros muertos )



En 2009 alias ‘Jario’ también entregó a cuatro miembros de la Policía y el Ejército secuestrados por el bloque sur de las Farc a una comisión humanitaria liderada por la exsenadora Piedad Córdoba.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Permanece bloqueado el tráfico en la vía que conduce a Puerto rico, Caquetá, por la presencia de un carro bomba en la zona.



-Sigue alterado el orden público en Tumaco. Las autoridades están en alerta máxima ante los hechos registrados en las últimas horas.



-Hay una nueva víctima de una mina antipersona en el departamento del Cauca. El hecho ocurrió en zona rural del municipio de Corinto.



-En otra zona del Cauca, en Toribio, familias que habitan cerca a la estación de policía abandonaron sus casas por temor a un nuevo ataque de las Farc.



-El senador Iván Cepeda calificó de enfermo mental al procurador Ordóñez, por su férrea oposición al cese bilateral del fuego.



-La Superintendencia de Transporte encontró irregularidades en más del 70 por ciento de los centros de enseñanza automovilística en Bogotá y la Costa Atlántica.



-La Superintendencia de Sociedades le impuso una multa superior a los 50 millones de pesos al propietario de la Fundación Universitaria San Martín por múltiples irregularidades en una de las empresas en la cual figura como representante legal.



-Una mujer está denunciando un nuevo caso de agresión por parte de su expareja. Según dice la víctima, recibió una puñalada en el pecho, porque no quiso volver con él.



-Se reporta un atentado de sicarios contra un aspirante al Concejo de Barrancabermeja.



-La Alcaldía de Medellín no descarta la compra del lote donde estaba construido el desaparecido edificio Space; terreno que ya fue avaluado en nueve mil millones de pesos.



-Se agudiza la crisis económica del hospital departamental de Villavicencio.



-Un menor extorsionista fue capturado, en las últimas horas, en Cartagena. Las víctimas de este joven eran otros menores estudiantes.



-La oposición venezolana está dividida tras la convocatoria de Leopoldo Lopez para protestar este fin de semana. La Mesa de la Unidad Democrática como conjunto anunció oficialmente que no acompañará la iniciativa.



-Las autoridades cerraron un local en la localidad de Santafé, porque al parecer el en lugar se cometían todo tipo de delitos.



-Pese a los anuncios y las medidas de las autoridades centenares de personas se siguen colando en TransMilenio.