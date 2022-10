Respuestas de Luis Carlos Restrepo las debió dar ante un juez: Viviane Morales

ha tenido garantías por parte del Estado y que ha sido un perseguido de la justicia.

"Lo lamentable es que el doctor Restrepo no acudiera a los llamados de interrogatorio que le hizo la Fiscalía y en su tiempo decidiera irse y no dar las respuesta que quiso hoy dar a Blu se las hubiera dado a un juez. Un fiscal no puede ir a presentar una imputación sin ningún elemento probatorio que lo sustente, estaría prevaricando", indicó

Según la exfiscal, el proceso de imputación se sustentó con elementos probatorios. La Fiscalía logró hacer la imputación y luego la acusación como se debía y las grabaciones de las audiencias públicas donde se demostraron las pruebas en contra de Restrepo.

En otras noticias:

-El ELN afirma que todos los avances para un proceso de paz con esa guerrilla han sido iniciativa de los cabecillas de la misma agrupación armada.

-Un soldado falleció tras la caída de un rayo en Tibú, Norte de Santander.

-Las autoridades del Tolima buscan los cuerpos de dos bañistas que se habrían ahogado, en las últimas horas, en el río Magdalena.

-Un periodista del Canal Capital fue abandonado por delincuentes luego de haber sido retenido por varias horas. El hecho ocurrió esta mañana en el sur de la ciudad.

-El Estado Islámico se ha visto obligado a retroceder en las últimas horas en la ciudad de Kobani, en la frontera entre Turquía y Siria, ante el avance de los kurdos, que repelieron varios ataques de los yihadistas.