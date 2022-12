Ruth Alcalá, la mujer que recibió respuesta de Obama por situación en Venezuela

interceder por la situación que se vive actualmente en su país; carta que el mandatario le respondió con mensaje de tranquilidad.

“Hace dos meses le envié una carta al presidente Obama, como ciudadana americana-venezolana, pidiéndole que condenara abiertamente la violación a Derechos Humanos porque en ese momento no teníamos cobertura y el mundo tenía que entender lo que estaba pasando.

Como no recibí respuesta, la copié 121 veces e hice que amistades la firmaran y las envié a la Casa Blanca. No tengo idea si le llegó la mía porque yo la mandé a través de un representante demócrata y un gobernando republicano, lo importante es que le llegó el mensaje. Lo más fantástico fue que él (Obama) me contestó”, relató Alcalá.

Además, la venezolana leyó en diálogo con Mañanas BLU lo que Obama le escribió:

“Querida Ruth

Gracias por tu carta que el congresista demócrata Joe Garía me hizo llegar y llamó la atención. Estoy profundamente preocupado por la represión continua en Venezuela. Además de estar trabajando con nuestros socios internacionales he llamado al gobierno venezolano para liberar a los detenidos y parar de usar a los grupos que están apoyados por el gobierno que siembran violencia.

Puede dar por seguro que Continuaremos abogando por los reclamos legítimos de los venezolanos. Con nuestros socios internacionales hemos impulsado para realizar un diálogo a través de mediadores. Nosotros creemos que todos los venezolanos merecen los mismos derechos y libertad a través de las américas

Sinceramente,

Barack Obama"

“Es una carta muy pequeña como cuando uno recibe una invitación a un matrimonio, pero con el sello de la Casa Blanca (…) no soy activista, soy una persona común y corriente que tiene el deber de ejercer la voz de Venezuela. Cuando abrí esta carta sentí que era personal, pero no es para mí, es para el pueblo de Venezuela”, manifestó Alcalá.

El presidente Barack Obama aseguró que Estados Unidos continuará "abogando por los reclamos legítimos" de los venezolanos.

La carta fue entregada el domingo a la venezolana Ruth Alcalá, residente en la ciudad de Florida por el congresista demócrata Joe Garcia, quien colgó una foto de la misiva en su cuenta de Twitter.

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó que la carta fue enviada por Obama, quien ya pidió en febrero pasado al gobierno de Nicolás Maduro que se concentrara en atender los reclamos de los habitantes de Venezuela, donde protestas iniciadas hace casi tres meses han dejado 41 muertos.

Con Afp