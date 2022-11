Si ahorramos el 5% de energía eléctrica evitaremos cortes: Santos

"Por eso tenemos que ahorrar energía. Y las mujeres, en las casas sí que pueden cumplir un papel de disciplinar a sus maridos, a sus hijos, para que todos, entre todos podamos ahorrar solamente el 5%; si ahorramos el 5% en las próximas semanas evitamos unos cortes parciales, evitamos un racionamiento, y nos evitaríamos muchísimos problemas porque eso tiene unos costos altísimos para la economía, para el empleo, de manera que les agradezco muchísimo esta colaboración", aseguró.



Santos dijo que los ciudadanos juegan un papel importante en el ahorro de energía. Lea también ( Así atendieron entidades públicas orden de Santos de apagar luces a las 6 p.m )



“El Fenómeno de El Niño no es culpa del gobierno, el accidente en la planta de Guatapé no es culpa del Gobierno, pero tenemos nosotros que asumir ese reto de poder incentivar un ahorro del 5%, y les ruego el favor, les pido el favor que nos ayuden, porque ustedes pueden ser determinantes en esta cruzada", dijo.



Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:



-El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, acaba de decir que faltan muchas horas de discusión para que se pueda concretar un cese bilateral del fuego.



-El Gobierno reconoce que solo el 10 por ciento de las mujeres víctimas por la violencia han sido reparadas en Colombia.



-Científicos estudian la posible relación que existe entre el virus del zika y la mielitis aguda, enfermedad que paraliza las extremidades de los seres humanos.



-Vamos a los juzgados de Paloquemao donde este martes se podría conocer si el ex alcalde Samuel Moreno es condenado o no por el escándalo de corrupción en la compra de ambulancias para la ciudad.



-El ministerio de Transporte dio a conocer nuevos adelantos de lo que será la reglamentación total del funcionamiento del servicio de transporte de lujo.



-Hay controversia en Bucaramanga por la propuesta de los taxistas de prohibir el parrillero en moto con el fin de disminuir el creciente mototaxismo en la ciudad.



-El Gobierno del Huila busca blindar su territorio a fin de evitar que se presenten nuevas afectaciones al medio ambiente con el desarrollo de proyectos minero-energéticos.



-A raíz del cierre de la frontera con Venezuela, que completa seis meses, se reportan desplazamientos masivos de habitantes de Paraguachón en la Guajira.



-Peñarol de Montevideo continúa su preparación a puerta cerrada para el compromiso de esta noche por Copa Libertadores ante Atlético Nacional en Medellín.



-Un paramédico resultó herido en medio de un asalto de delincuentes a una ambulancia.