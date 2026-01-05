‘Kung Fu Panda 4’ y ‘Bailarina’, los grandes estrenos de Prime Video en enero de 2026

Desde el 1 de enero, las diversas plataformas de streaming comenzaron a actualizar su catalogo de producciones con nuevas series, documentales y películas. En el caso de Prime Video, de Amazon, los dos destacados del mes son dos películas que fueron un éxito en Colombia como ‘Kung Fu Panda 4’ y ‘Bailarina’, del universo de John Wick.

Jack Black regresa a darle voz a ‘Po’, en inglés’, para darle lo mejor de su toque de personalidad; mientras que en español latino el encargado es Omar Chaparro. Lo malo de esta cinta es que no aparecen los cinco furiosos: Tigresa, Mantis, Grulla, Mono y Víbora.

Blu Radio estuvo en la premier de la cinta y sin duda la producción mantiene la esencia de Dreamworks en toda su duración. ‘Po’ no cambia pese a tener el bastón del guerrero dragón en su espalda y cada día es más respetado por quienes lo adoran.

Por otro lado, Ana de Armas le da vida a ‘Bailarina’ en una cinta llena de acción de principio a fin. La película se llevó cientos de aplausos al ser una historia llena de acción y de momentos emocionantes de principio a fin.

Lista de estrenos de Prime Video en enero de 2026

Series



Sigue mi voz | Estreno: 2 de enero

| Estreno: 2 de enero Beast Games – Nueva temporada | Estreno: 7 de enero

– Nueva temporada | Estreno: 7 de enero El infiltrado – Nueva temporada | Estreno: 11 de enero

– Nueva temporada | Estreno: 11 de enero Las de siempre – Nueva serie | Estreno: 13 de enero

– Nueva serie | Estreno: 13 de enero El robo – Nueva serie | Estreno: 21 de enero

– Nueva serie | Estreno: 21 de enero All Her Fault – Nueva serie | Estreno: 2 de enero

– Nueva serie | Estreno: 2 de enero El incidente Darwin – Nueva serie | Estreno: 6 de enero

Películas



Equipo Demolición | Estreno: 28 de enero

| Estreno: 28 de enero Lecciones de un pingüino | Estreno: 2 de enero

| Estreno: 2 de enero Guerra oculta | Estreno: 9 de enero

| Estreno: 9 de enero Romper el círculo | Estreno: 9 de enero

| Estreno: 9 de enero Sentencia de muerte | Estreno: 14 de enero

| Estreno: 14 de enero Papá x dos | Estreno: 16 de enero

| Estreno: 16 de enero Del mundo de John Wick: Bailarina | Estreno: 23 de enero

| Estreno: 23 de enero Kung Fu Panda 4 | Estreno: 30 de enero

Deportes en vivo



NBA | 31 partidos en vivo durante enero

Compra y renta

