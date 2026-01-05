‘Kung Fu Panda 4’ y ‘Bailarina’, los grandes estrenos de Prime Video en enero de 2026

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Desde el 1 de enero, las diversas plataformas de streaming comenzaron a actualizar su catalogo de producciones con nuevas series, documentales y películas. En el caso de Prime Video, de Amazon, los dos destacados del mes son dos películas que fueron un éxito en Colombia como ‘Kung Fu Panda 4’ y ‘Bailarina’, del universo de John Wick.
Jack Black regresa a darle voz a ‘Po’, en inglés’, para darle lo mejor de su toque de personalidad; mientras que en español latino el encargado es Omar Chaparro. Lo malo de esta cinta es que no aparecen los cinco furiosos: Tigresa, Mantis, Grulla, Mono y Víbora.
Blu Radio estuvo en la premier de la cinta y sin duda la producción mantiene la esencia de Dreamworks en toda su duración. ‘Po’ no cambia pese a tener el bastón del guerrero dragón en su espalda y cada día es más respetado por quienes lo adoran.
Por otro lado, Ana de Armas le da vida a ‘Bailarina’ en una cinta llena de acción de principio a fin. La película se llevó cientos de aplausos al ser una historia llena de acción y de momentos emocionantes de principio a fin.
Series
Películas
Deportes en vivo
Compra y renta