'Cómo entrenar a tu dragón', la producción que lidera estrenos de HBO Max en enero 2026

Llegó el 2026 y el mundo del entretenimiento no para. HBO Max, una de las plataformas más famosas de streaming, anunció su primera tanda de estrenos del año en donde se resaltó la llegada de ‘Cómo entrenar a tu dragón’, en versión live action, cinta que recibió buenos comentarios en su estreno en 2025.

En total, son 125 minutos que se sienten cortos debido a que cada actor le da vida al personaje que le tocó interpretar. Mismo mensaje y las mismas risas en cada una de las escenas con la felicidad de que lograron lo más difícil: crear dragones que no se vieran de mentiras o 100 % de ficción.

En resumen, la cinta cumple su cometido y por eso muchos creen que llegó la primera película live action con todos los cumplimientos de ley, dejando también una pulla pequeña a Disney que, según críticos, sigue fallando a la hora de componer estas películas pese al éxito de ‘Lilo & Stitch’, que ha sido lo más cercano en acertarle a los seguidores.

Pero, por supuesto, este no es el único estreno que se sumará en la plataforma a lo largo del mes, sino que series, documentales y otras producciones irán llegando con el paso de los días.



Lista completa de estrenos de HBO Max en enero 2026

Series



El caballero de los siete reinos | Serie HBO Original | Estreno: 18 de enero

| Serie HBO Original | Estreno: 18 de enero A Knight in the Making 101 | Especial | Estreno: 18 de enero

| Especial | Estreno: 18 de enero The Pitt – T2 | Serie Max Original | Estreno: 8 de enero

– T2 | Serie Max Original | Estreno: 8 de enero Industry – T4 | Serie HBO Original | Estreno: 11 de enero

– T4 | Serie HBO Original | Estreno: 11 de enero Stonehouse | 9 de enero

| 9 de enero El Chapulín Colorado – T1 y T2 | 28 de enero

Producciones originales latinoamericanas



Los Colorado | Serie animada | Estreno: 1 de enero

Animación adulta



Genndy Tartakovsky's Primal – T3 | Estreno: 12 de enero

Películas



Cómo entrenar a tu dragón | Estreno: 2 de enero

| Estreno: 2 de enero Cómplices del engaño | Estreno: 9 de enero

| Estreno: 9 de enero Harpía: Acecho maligno | Estreno: 23 de enero

| Estreno: 23 de enero El payaso del maizal | 9 de enero

Inmaculada | 16 de enero

El esquema fenicio | 16 de enero

La muerte de un unicornio | 23 de enero

Los malditos | 30 de enero

Mi vida a los diecisiete | 7 de enero

Los Pitufos: La aldea escondida | 7 de enero

Ma | 14 de enero

Noche de venganza | 14 de enero

Billy Lynn | 14 de enero

Cómo ser un latin lover | 7 de enero

Documentales



Mel Brooks: The 99 Year Old Man (Parte 1 y 2) | Estreno: 22 de enero

Eventos en vivo



Critics Choice Awards | 4 de enero | 7:00 p. m.

Deportes en vivo



NBA 2025/2026 | 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de enero

Novelas



Tarde lo conocí | 12 de enero

| 12 de enero La Promesa – T4 | 12 de enero

Documentales y docuseries



El culto de la asesina: Andrea Yates | 6 de enero

Asesinatos en Silicon Valley | 13 de enero

Becoming Led Zeppelin: Los inicios | 20 de enero

Usher: Rendezvous in Paris | 27 de enero

33 fotos del gueto | 27 de enero

Contenido infantil



Talking Tom Heroes: Los superpoderosos – T1 | 19 de enero

