'Cómo entrenar a tu dragón', la producción que lidera estrenos de HBO Max en enero 2026

Llegó el 2026 y el mundo del entretenimiento no para. HBO Max, una de las plataformas más famosas de streaming, anunció su primera tanda de estrenos del año en donde se resaltó la llegada de ‘Cómo entrenar a tu dragón’, en versión live action, cinta que recibió buenos comentarios en su estreno en 2025.
En total, son 125 minutos que se sienten cortos debido a que cada actor le da vida al personaje que le tocó interpretar. Mismo mensaje y las mismas risas en cada una de las escenas con la felicidad de que lograron lo más difícil: crear dragones que no se vieran de mentiras o 100 % de ficción.
En resumen, la cinta cumple su cometido y por eso muchos creen que llegó la primera película live action con todos los cumplimientos de ley, dejando también una pulla pequeña a Disney que, según críticos, sigue fallando a la hora de componer estas películas pese al éxito de ‘Lilo & Stitch’, que ha sido lo más cercano en acertarle a los seguidores.
Pero, por supuesto, este no es el único estreno que se sumará en la plataforma a lo largo del mes, sino que series, documentales y otras producciones irán llegando con el paso de los días.
Lista completa de estrenos de HBO Max en enero 2026
Series
El caballero de los siete reinos | Serie HBO Original | Estreno: 18 de enero
A Knight in the Making 101 | Especial | Estreno: 18 de enero
The Pitt – T2 | Serie Max Original | Estreno: 8 de enero
Industry – T4 | Serie HBO Original | Estreno: 11 de enero
Stonehouse | 9 de enero
El Chapulín Colorado – T1 y T2 | 28 de enero
Producciones originales latinoamericanas
Los Colorado | Serie animada | Estreno: 1 de enero
Animación adulta
Genndy Tartakovsky's Primal – T3 | Estreno: 12 de enero
Películas
Cómo entrenar a tu dragón | Estreno: 2 de enero
Cómplices del engaño | Estreno: 9 de enero
Harpía: Acecho maligno | Estreno: 23 de enero
El payaso del maizal | 9 de enero
Inmaculada | 16 de enero
El esquema fenicio | 16 de enero
La muerte de un unicornio | 23 de enero
Los malditos | 30 de enero
Mi vida a los diecisiete | 7 de enero
Los Pitufos: La aldea escondida | 7 de enero
Ma | 14 de enero
Noche de venganza | 14 de enero
Billy Lynn | 14 de enero
Cómo ser un latin lover | 7 de enero
Documentales
Mel Brooks: The 99 Year Old Man (Parte 1 y 2) | Estreno: 22 de enero
Eventos en vivo
Critics Choice Awards | 4 de enero | 7:00 p. m.
Deportes en vivo
NBA 2025/2026 | 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27 de enero
Novelas
Tarde lo conocí | 12 de enero
La Promesa – T4 | 12 de enero
Documentales y docuseries
El culto de la asesina: Andrea Yates | 6 de enero
Asesinatos en Silicon Valley | 13 de enero
Becoming Led Zeppelin: Los inicios | 20 de enero
Usher: Rendezvous in Paris | 27 de enero
33 fotos del gueto | 27 de enero
Contenido infantil
Talking Tom Heroes: Los superpoderosos – T1 | 19 de enero