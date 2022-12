Sofía Vergara vuelve a protagonizar rumor de embarazo

Sofía Vergara se casó con Joe Manganiello y la celebración duró cuatro días. Invitados, música, buena comida, mucha moda y licor no pudieron faltar a la fiesta que fue amenizada por la estrella Pitbull.



Como suele suceder, luego de un evento de gran magnitud aparecen los rumores y esta vez Sofía Vergara es la protagonista. Uno de los invitados a ‘la boda del año’ reveló al portal Radar Online que Sofía Vergara no tomó ni una gota de licor durante su matrimonio, por lo que se atrevió a sugerir que la barranquillera está embarazada. (Vea aquí: La foto de Sofía Vergara que indignó a sus seguidores en Instagram )



“La mayoría de los invitados bebieron. Sin embargo, Sofía no tomó nada de alcohol”, fueron las palabras del invitado al medio digital que enseguida encendió los radares de la prensa rosa que le apuestan al embarazo de Sofía Vergara.



Pese a esto, otro invitado bastante cercano a la barranquillera, indicó que posiblemente Sofía no tomó alcohol por respeto a su esposo, ya que Joe completó 12 años sin probar nada de licor tras ganarle la batalla a una adicción.