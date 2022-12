Soy un amante del amor: Rafael Bueno

El cantante colombiano Rafael Bueno, conocido por su éxito ‘Mira en mis ojos’, de su álbum ‘Una historia que contar’, estuvo en Mesa Blu hablando sobre su trabajo, las pasiones que intenta transmitir en sus canciones y el proceso de composición de su nuevo disco.

Publicidad

En los temas que interpreta, Rafael centra su atención en contar historias de amor pues se declara “un amante del amor”.

Publicidad

“Tengo como bandera eso en mi disco”, indica el artista, que afirma que “el amor es sadomasoquista, porque de la forma en que lo empieces siempre va a terminar con dolor y con tristeza”.

Publicidad

“Siempre uno sabe de entrada que al final siempre se sufre, es un mal necesario pero como mal necesario hay que vivirlo, necesitamos muchas veces de esos instantes, de sentir de todo, el amor mueve todo”, añade.

-Los procesos de composición

Publicidad

Rafael se declara un intérprete, un cantante, mas no un compositor, pero su último disco lo “hizo prácticamente como tejiendo”, aportando ideas y conceptos para lograr una conexión con lo que canta.

Publicidad

“Yo no puedo interpretar lo que no siento, es importante eso, conectarme con lo que me pasa, con lo que he vivido (…) Primero tengo que sentir el sonido para que eso me lleve a interpretar, pero hay gente que empieza al revés; primero hace la letra y después le pone la música”, señala el cantante en referencia a sus nuevos temas.

En ese sentido, elogia la labor de los compositores, pues cree que tienen “una gran habilidad para observar, ese es uno de los dones de los compositores, soy muy observadores, lo que ayuda a crear grandes canciones que quedan en el tiempo”.

Publicidad

Escuche en el audio adjunto la entrevista completa de Rafael Bueno en Mesa Blu con Felipe Zuleta y Ricardo González.