Vivo de mi historia: José Salvador Alvarenga cuenta cómo sobrevivió a naufragio

José Salvador Alvarenga, conocido como el náufrago de Marshall por sobrevivir más de un año a la deriva en el océano Pacífico, reveló en Mañanas BLU 10AM detalles de su historia.



“Tomaba sangre de tortuga y eso reemplazaba el agua. Yo sentía que eso era la vida mientras llovía. También me tomaba mis orines”, explicó.



Sobre Ezequiel, su compañero que murió en la travesía, dijo que él desde los dos meses empezó a recomendarle su familia porque no tenía esperanzas.



Además, negó las acusaciones que han hecho en sus contra pues muchos han afirmado que él practicó el canibalismo con su compañero.



“El muchacho se consumió completamente y murió. Yo lo abrazaba y hablaba con él después de muerto”, explicó.



De otro lado, recordó que todo el tiempo tiburones llegaban a la lancha y otros “monstruos” que “gracias a Dios no lo atacaron”. (Vea también: “Me dijeron que era un charlatán y un mentiroso”: náufrago salvadoreño )



Además, expresó que intentó matarse a los 3 días, pero que tras un momento de reflexión decidió vivir porque aún le quedaban esperanzas.



Finalmente, dijo que actualmente vive de su historia: “Ya hice el libro y cada país me está dando dinero por esos derechos”.



Alvarenga, de 37 años, apareció en enero de 2014 semidesnudo y con el pelo y la barba crecidos en el atolón Ebon, en el sur de las Islas Marshall, asegurando haber sobrevivido un año a la deriva.



Alvarenga sostuvo que había salido a pescar tiburones en diciembre de 2012 desde la costa de Chiapas junto al mexicano Ezequiel Córdoba, de 24 años, pero que por una avería en el motor su embarcación quedó a la deriva y apareció a 12.500 km de distancia de su punto de partida un año después.



El hombre contó que sobrevivió comiendo aves y pescado crudos y bebiendo sangre de tortuga y su propia orina pero su compañero murió a los cuatro meses, incapaz de soportar esa dieta, y tuvo que arrojar su cuerpo al mar.