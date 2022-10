Dan 'palo’ a Petro por criticar campaña que compara a J Balvin y el Joe Arroyo

Tremenda polémica se desató en redes sociales a raíz de una valla publicitaria que fue puesta por Cerveza Aguila en Cartagena.

En la imagen salían el Joe Arroyo y J Balvin acompañados con el siguiente mensaje: “Colombia evolucionó, sus íconos también”.

Al ver la publicidad, Gustavo Petro se pronunció en su cuenta de Twitter manifestando su desacuerdo con ella.

“Evolución o degradación. No me meto en gustos de otros, pero creo que la sociedad colombiana debería interrogarse que pasa con su arte y con los medios que lo comunican”, fueron las palabras



Evolución o degradación. No me meto en gustos de otros pero creo que la sociedad colombiana deberia interrogarse que pasa con su arte y con los medios que lo comunican pic.twitter.com/uBhYiO8r3M — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 3, 2019

De inmediato, los seguidores del senador le respondieron con críticas y defendiendo no solo la vaya,

sino también la música de J Balvin, entre ellos activistas y la actriz Cony Camelo.

En una entrevista para El Espectador, el paisa dijo lo que pensaba sobre la comparación que hicieron con el Joe Arroyo.

"Yo no puedo tomar eso así, porque suena como egocéntrico. Hacen parte de la campaña esas palabras que enganchan con la gente, pero no podría decir que soy la evolución. El Joe sólo hay uno. Evolución es todo lo que va mejorando y creciendo, y yo no soy la evolución del Joe arroyo, que es un maestro. Me vería más bien como otra generación. Soy de otra generación que escucha cosas diferentes", expresó el reguetonero.

Pese a que Cerveza Aguila aseguró que se trató de una campaña de expectativa, desmontaron la valla.