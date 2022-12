Danzas ancestrales brillaron en la Gran Parada de Tradición

Las altas temperaturas de la Arenosa, que por estos días sobrepasa los 30 grados centígrados, no han impedido que miles personas se congreguen en el segundo día consecutivo del Carnaval de Barranquilla.

Publicidad

Las 90 danzas que protagonizan la Gran Parada de Tradición recorren el cumbiódromo de la vía, muy cerca del río Magdalena, para exponer la esencia de las joyas de la corona que han permitido que el Carnaval de Barranquilla haya sido declarado Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.

#ElCarnavalEsBLU La vía 40 en Barranquilla vibra con la Gran Parada de Tradición. Más de 90 danzas y expresiones tradicionales rindieron un homenaje a la cultura y la tradición de la fiesta que se convirtió en Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. #VocesySonidos pic.twitter.com/0HFouuBlJi — BLU Caribe (@BLUCaribe) February 23, 2020

Lea también: Batalla de Flores, 117 años de tradición en el Carnaval de Barranquilla

Publicidad

Blanca India, a sus 80 años, es una de las representantes de esta tradición, quien personificando uno de los personajes más icónicos de la fiesta más alegre de Colombia, aún desfila con pasión para salvaguardar la cultura.

#ElCarnavalEsBLU La vía 40 brilla esta tarde con la Gran Parada de Tradición. Las danzas ancestrales se roban el show este domingo en #Barranquilla. #VocesySonidos https://t.co/K8J7Si7Bco pic.twitter.com/yzZUhZUTwN — BLU Caribe (@BLUCaribe) February 23, 2020

Publicidad



“Desde niña me gustó el Carnaval de Barranquilla. Primero me disfrazaba de lo que pudiera, pero después se me ocurrió disfrazarme de india porque, al ver a los indios en la zona de La Guajira, los autodenominé indios piel roja, uno de los disfraces más tradicionales del Carnaval”, contó a su paso por la vía 40.

Le puede interesar: ¡Se abre el telón del carnaval! Así se vivió la Batalla de Flores 2020

Con coloridos disfraces, congos, toritos, el garabato y el mapalé recorren a pie el corredor industrial de la capital del Atlántico para preservar la tradición del Carnaval de Barranquilla.