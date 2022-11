¡De no creer! Funeraria entregó el cuerpo equivocado a una familia en Medellín

Una increíble historia le ocurrió a una familia de Medellín que pasaba por un momento doloroso tras el fallecimiento de la madre, Elba Rosa Ortiz. Ellos vivieron una pesadilla al darse cuenta de que, por poco, entierran a la persona equivocada.

De acuerdo con Daniel Franco, hijo de la mujer, por petición de ella se le solicitó a la funeraria no hacer ni velación y, además, tener el ataúd sellado. Sin embargo, luego de la misa y antes de la cremación, él decidió levantar el féretro.

Allí se llevó la sorpresa de que era una mujer desconocida.

“Fue pues la petición que ella había dejado. Y no sé si fue corazonada o aviso que decidí violentar la cinta y me llevo la sorpresa de que no era mi mamá”, explicó.

Según contó Daniel, no saben nada de la mujer que estaba en el ataúd, ni de sus familiares. Entre tanto, tras el amargo momento,

debieron esperar al menos 20 minutos para que les entregaran el cuerpo de su madre e inmediatamente cremarla, pues la eucaristía terminaron ofreciéndola por la persona equivocada.

