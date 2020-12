Depresión en Navidad: un fenómeno mucho más preocupante de lo que se cree

Navidad y año nuevo suelen ser épocas de mucho festejo, unión familiar, son fechas de mucha felicidad para uno, pero de tristeza para otros. Mariángela Urbina, Periodista, bloguera e integrante del equipo de Las igualadas, abordó el tema de las duras emociones que se viven en la temporada de fin de año en el libro “Mi Navidad en un psiquiátrico”.

En entrevista con Mañanas BLU 10:30, la comunicadora habló de su experiencia, la cual plasmó a través de la literatura.

"Hay que entender que es normal, que es un proceso que viven muchísimas personas. Si tenemos un familiar que se siente así, triste, porque esta época le genera ansiedad o rechazo porque está asociada a recuerdos o sensaciones que no son buenas o le hacen sentir dolor, que no está solo, que es normal sentirse así y no es un bicho raro", indicó Urbina.

"Hay que entender la sensación y el espacio que esa persona quiera tener", agregó.

»» Vea este Facebook Live ««

Publicidad

Escuche a la periodista Mariángela Urbina en entrevista con Mañanas BLU, 10:30, cuando Colombia está al aire: