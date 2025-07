Descubrió a su esposo con la amante y le lanzó sopa en la cara en pleno restaurante

Una presunta infidelidad se volvió viral en redes sociales luego de que una mujer descubriera a su esposo almorzando con otra mujer en un restaurante y lo confrontara de manera contundente.

En las imágenes que circularon ampliamente en redes sociales, se observa a una pareja compartiendo una comida, cuando una tercera mujer aparece sorpresivamente. Al parecer, se trataba de la esposa del hombre, quien decidió enfrentarlo en público luego de descubrir que estaba con su supuesta amante.

“Un almuerzo. Te quiero acompañar, mi amor. Y a ti, zorra”, fueron las primeras palabras que expresó la esposa antes de lanzar la sopa que había en la mesa contra la mujer que acompañaba a su esposo. Entre lágrimas y gritos, la mujer agregó: “Dañaste 26 años de matrimonio, dos hermosas hijas”.

Sin embargo, la mujer no se calló y lanzó fuertes acusaciones: “Una basura son, ambos tienen esposos”, mientras le arrojaba unas servilletas a su agresora. También afirmó que no era la primera vez que ocurría una situación similar.

Durante todo el altercado, el hombre permaneció en silencio, sin levantarse ni intervenir, mientras era grabado por otra mujer que acompañaba a la esposa, aparentemente para grabar todo el incidente.

Hacia el final del video, una trabajadora del restaurante interviene para pedir que detengan el escándalo. La esposa se disculpa por la situación y abandona el lugar, dejando tras de sí un episodio que generó cientos de reacciones en redes sociales.

Vea el video:

Aunque no se ha confirmado el lugar exacto donde ocurrió el incidente, usuarios en redes sociales no tardaron en opinar con comentarios como: “El man dijo: si no me muevo, no me ven”, “Patricia Teherán volvió a dañar hogares” o “Cuenta la leyenda que Antonio todavía se sigue haciendo el muerto”.