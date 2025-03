Descubrió que su novio aún usaba una aplicación de citas y su reacción sorprendió

Las aplicaciones de citas como Tinder han transformado la forma en que las personas buscan amor, amistad o conexiones casuales. Sin embargo, para Mar (@marcheateye), una usuaria de TikTok, esta herramienta se convirtió en el detonante de una revelación inesperada sobre su relación.

A través de un video de apenas 6 segundos, Mar compartió cómo descubrió que su novio aún mantenía un perfil activo en Tinder. En el clip, mostró evidencia del perfil, incluyendo su nombre de usuario, edad y ubicación, aunque protegió detalles como las fotos para preservar su identidad. En la leyenda del video, escribió: “Más vale que tengas una buena razón”, dejando en claro que exigiría una explicación.

El hallazgo lo hizo gracias a una herramienta en línea llamada CheatEye, diseñada para detectar actividad reciente en perfiles de Tinder. La publicación rápidamente se volvió viral, acumulando más de 156.000 "me gusta", cientos de comentarios y más de un millón de reproducciones.

Tinder Foto: AFP

El video generó un torrente de comentarios, con usuarios compartiendo sus propias experiencias y consejos. Algunos de los mensajes más destacados incluyen: “Amor, el mío usaba Grindr”, “Todo está claro, media vuelta y a seguir con tu vida 😌❤️”, “A mí me mandaron capturas de mi ex en FB Parejas y lo perdoné”, “Mi ex me dijo que se había hecho un perfil para ver si yo tenía”.