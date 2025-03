Descubrió que su novio la era infiel una semana antes de la boda; historia es viral

A una semana de dar el "sí, acepto", Luli Martini, una joven argentina, vivió uno de los momentos más dolorosos de su vida: descubrió que su prometido le había sido infiel durante dos años . Lo que parecía ser el inicio de una nueva etapa se convirtió en una pesadilla cuando una desconocida le reveló, a través de mensajes y fotos, que mantenía una relación paralela con su futuro esposo.

La historia, que compartió en X, rápidamente se viralizó y despertó una ola de solidaridad, incluyendo un sorprendente gesto del Club Atlético Lanús. El 1 de marzo, mientras celebraba su despedida de soltera, Luli recibió el mensaje que cambiaría todo. “Fueron los peores días de mi vida, imagínense que el 6 nos casábamos y el 7 era la fiesta, ya teníamos todo pago”, relató la joven en su cuenta @_lulimartini.

A pesar del dolor, decidió viajar a Cancún con sus amigas, mientras su novio intentaba reconciliarse, jurando que se había equivocado. Sin embargo, al regresar, descubrió que él había ido a la cancha de Lanús con la misma mujer que le había sido infiel. “Quiso provocar, habiendo pasado poco tiempo, y se cruzó a mis hermanos y amigos. Lo cagaron a piñas”, contó con rabia.

A pesar de la traición, Luli decidió no quedarse en la amargura. “Me sigo enterando de cosas de las cuales no tenía ni idea... pero estoy rodeada de gente que me ama mucho, y elijo quedarme con eso. El tiempo pondrá a cada quien en su lugar”, expresó.

Pero la historia no terminó ahí. Horas después de su publicación, el Club Atlético Lanús respondió con un mensaje inesperado: “Escuchamos pero no juzgamos. Luli, para el próximo partido de local te guardamos dos plateas, para vos y otro acompañante”. El gesto del equipo de fútbol no solo sorprendió a la joven, sino que también emocionó a quienes seguían su historia. “Ahí estaremos, gracias por el aguante”, respondió la joven.