Desgarrador mensaje de novia de Liam Payne revela los planes que tenían para el futuro

El mundo quedó conmocionado el pasado 16 de octubre con la repentina muerte del cantautor Liam Payne , quien también fue exintegrante de la banda One Direction, a los 31 años. El cantante falleció tras caer del tercer piso del hotel Casa Sur, ubicado en Palermo, Buenos Aires (Argentina), en circunstancias que aún generan especulación.

Una semana después de la tragedia, su novia, Kate Cassidy, rompió el silencio y compartió una desgarradora carta en la que reveló los planes que ambos tenían para el futuro.

El mensaje de Kate Cassidy para Liam Payne

"No sé por donde empezar. Mi corazón está destrozado de una manera que no puedo expresar con palabras. Desearía que pudieras ver el enorme impacto que has tenido en el mundo, incluso ahora que todo parece tan oscuro", se lee en el inicio del mensaje.

La joven, de 25 años, también destacó cómo Liam había traído felicidad y positividad a la vida de millones de personas, incluyéndola a ella. "Eres increíblemente amado. Eres —porque no puedo decir eras— mi mejor amigo y el amor de mi vida”, confesó en su desgarradora publicación.

La carta revela que ambos soñaban con un futuro juntos, pero ahora, tras su muerte, Kate enfrenta la difícil realidad de continuar sin él. “Nada de esto parece real, y no puedo entender esta nueva realidad de no tenerte aquí”, escribió. Cassidy también recordó lo especial que era su relación con Liam, donde ambos "volvían a ser niños" y encontraban alegría en los pequeños momentos de la vida.

Liam Payne y su novia Kate Cassidy. Instagram @kateecass

Liam Payne iba a casarse con su novia

Lo que más impactó a los seguidores de Payne fue una foto que acompañó el mensaje de Cassidy en redes sociales. En ella, se ven unas cartas que el cantante había escrito antes de su fallecimiento, una de las cuales contenía sus intenciones de proponerle matrimonio.

“Hace unas semanas, nos sentamos afuera, en una hermosa tarde, manifestando nuestra vida juntos. Guardo tu nota cerca de mí, aunque me dijiste que no la mirara. Decía: ‘Kate y yo nos casaremos/comprometeremos dentro de un año y estaremos juntos para siempre’”.