Desmovilizados de EPL me dieron por muerta y me dejaron en coma: Carmen Palencia

Popular de Liberación (EPL), grupo al que ella también pertenecía para protegerse de los ataques de las Farc, cuando se opuso a la alianza con los paramilitares.

“Les dije que me oponía a la alianza entre desmovilizados del EPL y los paramilitares. Eso no lo iba a o aceptar porque ellos fueron los que me volvieron mierda la vida en Valencia (Córdoba) y eso me significó una sentencia de muerte”, dijo la reconocida líder de víctimas del conflicto en el país.

“Empecé a validar mi bachillerato desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Cursaba grado décimo y estaba en la escuela cuando me dispararon cinco veces. A un compañero lo mataron y a mí me dieron por muerta. Me dejaron dos meses y medio en estado de coma”, recordó Palencia.

