¿Qué celebramos en el Día de las velitas en Colombia?

El lunes 7 de diciembre es el 'Día de las velitas', una jornada nocturna multicolor que da inicio formal a las festividades de Navidad en Colombia, celebración de tipo familiar de especial atención por los niños. Ese día, en la noche, las familias se reúnen para encender las velitas y los faroles.

Ahora bien, el 'día de las velitas' es una fiesta de tipo religioso: se celebra el dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, la pureza de la madre de Jesús, que reivindica su condición como persona libre del pecado original desde la concepción de su hijo.

Esta es la oración oficial de la Inmaculada Concepción de la Virgen:

Las autoridades han hecho varias recomendaciones relacionadas con este Día de las velitas en Colombia:

Ojo con el alcohol y el gel antibacterial. Podría darse riesgo de conflagración en manos y ropa por la presencia de esta sustancia inflamable.

No aglomerarse. Lo ideal es quedarse en casa, no asistir a sitios de tránsito masivo de personas.

Publicidad

En familia. También dicen la autoridades que el objetivo es que no se reúna con nadie distinto a quienes conviven en su casa. No permita la entrada de amigos o personas que no vivan en su casa, por el riesgo que significa traer a potenciales contagiados de COVID-19.

Distanciamiento y bioseguridad. El lavado de manos, el porte obligatorio del tapabocas y la distancia social deben ser de carácter obligatorio para la reunión en casa.

Ojo con el otro alcohol. La alcaldía de Bogotá recomienda además no excederse en el consumo de alcohol, de licor, para estar atentos de los niños y tener disciplina social en esta celebración.

El diario EL ESPECTADOR trae un listado de todas las actividades de celebración del día de las velitas que se tendrán en Bogotá.

Alejandro Gómez, secretario distrital de Salud, explica las medidas y recomendaciones de seguridad para esta celebración del 'día de las velitas' en Bogotá: