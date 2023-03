"Dicen que la implantación mamaria es una moda, pero en realidad es un tema de salud”: Tuti Vargas

El síndrome de Asia es una enfermedad autoinmune que es generada por algún tipo de prótesis que esté dentro de cualquier parte del cuerpo.

Para hablar sobre este tema, en Generaciones Blu estuvo la influenciadora 'Tuti' Vargas, quien habló sobre la enfermedad y su experiencia con la implantación mamaria.

“El problema de esta enfermedad es que no hay ningún examen médico que pueda determinar si la tienes o no, esto es algo que casi no se ha dicho”, añadió ‘Tuti’ Vargas sobre el síndrome de Asia.

Hace 9 años, ‘Tuti’ Vargas se realizó una operación para ponerse implantes mamarios. Durante los primeros años, la influenciadora no sufrió ningún síntoma derivado de la cirugía, sin embargo, en los últimos dos años esto cambió.

“Yo empecé a presentar varios síntomas: cansancio extremo, se me caía mucho el cabello, se me partían las uñas y a nivel emocional, estaba super mal (...) Determinaron que yo tenía hipertiroidismo”, añadió Vargas sobre su enfermedad.

Luego de que el tratamiento no le funcionara, ‘Tuti’ empezó a ver información sobre el síndrome de Asia. “Los médicos me dijeron que no sabían con certeza si yo tenía esa enfermedad”, añadió la influenciadora.

“Yo tomé la decisión y ya la explantación fue hace dos meses, desde ahí me he sentido super bien, los síntomas desaparecieron, pero no sé con certeza si era el síndrome de Asia (...) Es importante que todas las mujeres que tengan implantes vayan a los controles con juicio”, añadió Vargas sobre su experiencia.

Además, ‘Tuti’ Vargas asegura que el síndrome de Asia, no le da a todas las mujeres que tienen implantes mamarios.

"Se ha dicho que últimamente la explantación mamaria es una moda y yo debo decir que si es una moda pensando en la salud (...) Que lo hagan pensando en eso me parece maravilloso", añadió ‘Tuti’ Vargas.

