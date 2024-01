Diego Guauque regresa a Séptimo Día: "Me siento como el niño que asiste por primera vez al colegio"

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, el periodista Diego Guauque confirmó su regreso al programa Séptimo Día, del Canal Caracol, luego de un cáncer que lo alejó por un año de su labor de investigación y de contar historias que impactaron al país.

"Hace un año estaba en la UCI con dos mazazos: que tenía cáncer y que la cirugía que buscara extirpar ese sarcoma no había funcionado; la cirugía falló. De todas maneras yo no perdí la fe, no perdí la esperanza en Dios, en mi familia y en mis médicos", inició diciendo en el video de su cuenta personal.

Recordó que fue paciente durante su tratamiento y afirmó que nunca le reprochó a sus médicos porqué esa cirugía había fallado. Siempre levantó la cabeza para seguir adelante y ganar esa batalla contra el cáncer.

Diego Guauque manifestó que se sintió nervioso en lo que calificó como el "segundo tiempo de su vida" y agradeció al Canal Caracol por "arroparlo" en toda su etapa de la enfermedad.

"La gente me preguntaba: '¿Cuándo regresas?', pues ese retorno en ahorita. Regreso a Caracol, una empresa que me supo cobijar, arropar con profundo cariño. Vengo muy motivado, feliz, me siento como el niño que asiste por primera vez a su colegio, un poquito asustado, me siento como raro, pese a que llevo 15 años aquí", añadió el periodista.

Este video ha generado varios comentarios por parte de los televidentes de Séptimo Día que celebran el regreso del periodista a este programa insignia que se transmite todos los domingos desde las 9:00 de la noche.

Diego Guauque Foto: Instagram @diego_reportero

Mensaje de Jorge Alfredo Vargas a Diego Guauque

En el programa Voz Populi, de Blu Radio, Jorge Alfredo Vargas aprovechó para enviar un afectuoso saludo al periodista Diego Guauque y compartió su alegría por verlo nuevamente trabajando en lo que más le gusta.

Me encanta lo que ha dicho de la fe y la esperanza en Dios y en los médicos. A Diego nuevamente bienvenido al Canal Caracol, lo veremos en Séptimo Día al lado de Manuel Teodoro y Malú dijo Jorge Alfredo Vargas.