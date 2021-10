"Dios no quiere que sufra": mujer católica recibirá la eutanasia el próximo domingo

Martha Liria Sepúlveda será la primera paciente con un diagnóstico no terminal que recibirá la eutanasia en Colombia, según reveló Noticias Caracol.

“Soy de buenas, tengo buena suerte. Y, como le digo, estoy más tranquila desde que me autorizaron el procedimiento: me río más, duermo más tranquila. Sí, la disfruto (la cerveza), claro. Es que con este calor cómo no me va a saber bueno una cerveza, cierto”, dijo a Noticias Caracol.

Para ella la vida no tiene sentido si el dolor aturde tanto. Eso les ha dicho a algunos sacerdotes con los que ha conversado, según le contó a Juan David Laverde.

“Pues que les cuente por qué, cierto, y la respuesta es la misma: porque estoy sufriendo, porque creo en un Dios que no quiere verme así. De hecho, para mí esto lo está permitiendo Dios, así lo veo yo, si me quiere no quiere verme en esta condición”, manifiesta.

Dijo que está mucho más tranquila desde que supo que el próximo domingo le aplicarán la eutanasia.

Sí, mucha, mucha. Obvio que, si no estuviera con este diagnóstico, pues si me fuera a morir el 10 no estuviera tranquila, pero ya uno con una esclerosis lateral en el estado que la tengo ya lo mejor que me puede pasar es descansar. Y para mí la muerte es un descanso”, cuenta.

