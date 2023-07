Diva Jessurum contó cómo le sacaron $10 millones de su cuenta: “A robar se dijo”

La inseguridad sigue aumentando en Colombia, nadie se salva y de eso puede dar fe la presentadora Diva Jessurum que a través de su cuenta oficial de Instagram les contó a sus millones de seguidores cómo fue víctima de ciberdelincuentes que, con sus datos, lograron robarle cerca de 10 millones de pesos con los que hicieron compras de tiquetes y hasta domicilios en varias plataformas conocidas.

Según la directora de Expediente Final, todo empezó cuando se percató que la aplicación del banco en su dispositivo móvil estaba bloqueada. Al acercarse a una sucursal se enteró que ya no tenía en la cuenta más de 10 millones de pesos. La presentadora mencionó que el hecho se registró hace poco. Sin embargo, no había publicado la información porque las autoridades le pidieron mantener todo en reserva mientras se adelantaba la investigación. Según su relato, dijo que ahora puede a dar a conocer la situación porque, al parecer, están cada vez más cerca de encontrar a los responsables del robo.

"Denuncio públicamente que me robaron los datos de mi tarjeta de crédito y sacaron 10 millones de pesos en productos. Denuncio hasta ahora porque las autoridades me pidieron guardar reserva, pero ya es el momento de hacerlo público. Todo paso por las compras que hice en internet, de ahí sacaron los datos y a robar se dijo. Compraron tiquetes, Play Station, comida de aplicaciones, de todo, pero de todo es de todo", señaló la presentadora en un video publicado en la mencionada red social.

"Paso por aquí para contarles eso y esto ocurre cuando uno compra por Internet y resulta que incluye los datos en la compra, entonces los delincuentes, los amigos de lo ajeno, entran, se roban esos datos y terminan robando", alertó a sus seguidores.

Jessurum, además, mencionó un hecho bastante aterrador, pues dijo que ha sido víctima de los ladrones 12 veces bajo modalidades diferentes como el famoso paseo millonario.

"Eso solo significa que tengo cara de millonaria", finalizó la directora de Expediente Final sacándole un poco de humor al triste suceso.

Por supuesto, varios de sus fans le comentaron la publicación, entre ellos se destacó el mensaje de La Gorda Fabiola, humorista de Sábados Felices.

"Gracias por compartir la experiencia. Nena mía, los ladrones cada vez dan más sorpresas. El ingenio que manejan es sorprendente. Somos incautos y caemos. Las compras por Internet… Y lo que nos falta por ver. Te adoro mi Diva", fueron las palabras de la famosa comediante y actriz.

