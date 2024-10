Documental sobre los niños perdidos en el Guaviare ya tiene fecha de estreno en Netflix

El esperado documental 'Los niños perdidos', realizado en asocio con Caracol Televisión, ya tiene fecha de estreno en la plataforma Netflix. La cinta, dirigida por el ganador del Oscar, Orlando von Einsiedel, junto al colombiano Jorge Durán y el británico Lali Houghton, será lanzada el próximo 14 de noviembre y contará la sorprendente historia de supervivencia de cuatro niños indígenas que estuvieron durante 40 días en la selva colombiana tras un trágico accidente aéreo.

En la producción se exponen testimonios de los rescatistas y familiares involucrados en la búsqueda, destacando la colaboración entre el Ejército colombiano y voluntarios indígenas, quienes, a pesar de sus diferencias, unieron esfuerzos para realizar la misión de rescate de los menores, por lo que la filmación lleva a la pantalla un relato conmovedor que resalta la fortaleza humana y el valor del conocimiento ancestral en un entorno tan desafiante como la selva amazónica.

Los niños perdidos narra, en sí, el desgarrador accidente aéreo que dejó a cuatro niños indígenas, de 13, 9, 4 años y un bebé de 11 meses, atrapados en la selva colombiana. Estos, luego de perder a su madre y a los demás adultos que iban a bordo de la avioneta, tuvieron que sobrevivir solos durante 40 días en una de las regiones más inhóspitas del planeta. Por eso, en el documental se destaca no solo la resistencia de los niños, sino también el heroísmo de los equipos de rescate que lograron encontrarlos.

"Me atrajo esta narrativa en particular porque estaba claro que dentro de ella había muchos destellos de una increíble resiliencia y fortaleza humana, no solo en la lucha de los niños por sobrevivir solos en la selva, sino también en la forma en que los rescatistas indígenas y el Ejército lograron superar sus diferencias y temor para unirse en una misión peligrosa y épica para rescatar a los niños”, dijo Orlando von Einsiedel, director del documental.

Publicidad

La cinta cuenta, en cuanto a imágenes, con tomas de archivo y relatos de los protagonistas, por lo que ofrece también un detallado recorrido por la compleja operación de búsqueda, en la que participaron el Ejército colombiano, rescatistas indígenas voluntarios y familiares de los niños.

'Los niños perdidos', cabe destacar, fue aprobado para recibir el incentivo CINA, un beneficio que ofrece el Gobierno colombiano a través de Proimágenes, que otorga un descuento tributario equivalente al 35% del gasto en servicios audiovisuales en el país, lo que refuerza la importancia de este proyecto tanto en el ámbito cinematográfico como en el desarrollo de la industria audiovisual en Colombia.

Publicidad

Vea el tráiler del documental 'Los niños perdidos'