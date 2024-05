Dolorosa imagen de Hilda Suárez, mamá de Omar Geles, junto a su ataúd

La madre de Omar Geles, doña Hilda Suárez, llegó al funeral de su hijo en Valledupar este miércoles, 22 de mayo, y con mucho dolor tuvo que despedirlo.

El rey del vallenato le dedicó muchísimas canciones a su mamá, pero sin duda, 'Los Caminos de la Vida', fue ese tema que marcó todo un himno, sobre todo para su madre cuando dijo:

Por ella lucharé hasta que me muera

Y por ella no me quiero morir

Tampoco que se me muera mi vieja

Pero yo sé que el destino es así

Dolorosa foto de la mamá de Omar Geles en su funeral



En un momento desgarrador y lleno de tristeza, Hilda Suárez, madre del reconocido cantautor, llegó a darle el último adiós a su hijo. La escena fue conmovedora, reflejando el profundo dolor de una madre al despedirse de su amado hijo.

La señora Hilda, visiblemente afectada, no pudo contener su dolor y tuvo que ser atendida por paramédicos debido a su reacción emocional. El impacto de la pérdida fue evidente en su rostro y en sus gestos, mientras se acercaba al cuerpo de Omar Geles.

Foto de Hilda Suárez, mamá de Omar Geles, junto a su ataúd en Valledupar, el 22 de mayo de 2024. Foto tomada de redes sociales.

El cantautor, conocido por sus emotivas letras y su talento musical, dejó una huella imborrable en la música y en los corazones de sus seguidores. Su partida ha generado una ola de tristeza y conmoción entre familiares, amigos y admiradores.

¿Cuál es el origen de 'Los Caminos de la Vida'?

Lejos de ser una simple composición ficticia, la canción narra las vivencias y dificultades que Geles atravesó junto a su madre, Hilda Suárez Castilla, y sus hermanos durante su niñez.

Geles expresó en repetidas ocasiones que esta canción representó el mayor homenaje que pudo haberle hecho a su madre en vida. La letra plasma las carencias, el trabajo duro y la lucha constante que enfrentaron como familia para salir adelante.

Según Codiscos, Omar Geles escribió esta letra en un cuaderno de hojas amarillas en 1992 y amigablemente quiso cederla a El Binomio de Oro para que la grabaran, pero no sucedió así, el destino dictaba que debía ser eternizada por él mismo y su compañero de canciones Jesus Manuel Estrada con Los Diablitos Vallenatos.

Así se convirtió en un himno para muchos que se identificaron con las letras y la emotiva historia que transmite.