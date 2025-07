Duro relato de Westcol en su proceso de dejar la marihuana: "Tuve pesadillas bruscas"

Luis Fernando Villa, conocido como Westcol, se encuentra en España para disputar su pelea en La Velada del Año vs. TheGrefg, reconocido creador de contenido. Pero antes comparte con algunos creadores de contenido en donde comparte cosas personales y en una conversación con la influencer Arigeli, confesó un momento difícil que vivió por su adicción con la marihuana.

Dijo que su relación con la marihuana le ha traído varios problemas, pues dijo que le ha hecho, incluso, llorar en algunas ocasiones y todo cuando vio que le estaba afectando su rendimiento físico que era crucial para sus entrenamientos.

“Yo estuve llorando mucho tiempo por la ansiedad y no lo sabe ni mi entrenador ni nadie. Cuando dejé la marihuana hace un mes, obviamente entré en abstinencia y eso es una ansiedad. Tienes pesadillas, pero pesadillas bruscas y es como si el cuerpo te obliga a querer fumar. No había sido capaz, es algo complicado y la gente no entiende, pero de donde uno viene era un escape a la realidad. No está bien que alguien use algo para eso, no lo recomiendo”, dijo.

Westcol y TheGrefg en La Velada del Año // Fotos: X @Westcol, @TheGrefg y @infoLaVelada

Mencionó que a lo largo de sus entrenamientos su relación con esa sustancia ha sido un sube y baja, la cual ha podido sacar adelante y, actualmente, se encuentra “desintoxicado” y espera continuar así para darle un giro importante a esa adicción que adquirió durante años consumiendo, dejando claro que después de la Velada del Año pueda quedar como anécdota su relación con esta.

El paisa tendrá su pelea frente e TheGrefg en Sevilla el próximo sábado, 26 de julio. Pese que muchos no confían en que pueda salir victorioso, sueña con hacer historia y demostrarle a todos que puede dar mucho más de sí mismo para que las personas confíen más en los que “vienen desde abajo y desde el barrio para cambiar realidad”.