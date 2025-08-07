Abren convocatorias para colombianos para maestrías en universidades del Reino Unido

Buenas noticias para miles de colombianos que buscan potenciar sus conocimientos y desean comenzar una maestría y es que, ahora, el Reino Unido anunció la convocatoria de la Beca Chevening, una iniciativa para potenciar el desarrollo de las habilidades en prestigiosas universidades de dicho país.

Esta oferta irá hasta el 7 de octubre y los colombianos interesados deberán cumplir los requisitos que piden del Gobierno británico para aplicar.



Todo esto a través del siguiente link: https://www.chevening.org/scholarship/colombia/

Así funcionan las becas de maestrías en el Reino Unido

De acuerdo con un reporte de Noticias Caracol, esta iniciativa de la beca chevening ha permitido que al menos 500 colombianos se hayan especializado en territorio británico. Esto con el propósito que aprendan en diversas áreas y formar diferentes proyectos que aporten al crecimiento de los territorios.

“Es una beca del Gobierno británico y este año estamos buscando alrededor de 15 colombianos para ir a estudiar programas de maestría en cualquier materia y en cualquier universidad. Cubre la matrícula, los costos de vida en el Reino Unido, los tiquetes y la visa, pero va más allá de la experiencia académica y es una red internacional de becarios de más de 100 países”, explicó el embajador del Reino Unido en Colombia, George Hodgson.

Foto: chevening.org/

Estos son los requisitos para aplicar a estas becas

Ser ciudadano colombiano.

Tener un título universitarios y dos años de experiencia laboral.

Tener un nivel de inglés mínimo.

Aplicar a tres cursos de maestría en universidades del Reino Unido.

“Se postula para la beca y debe hacer investigación sobre los cursos y las universidades, hacer las aplicaciones al mismo tiempo. Vamos mirando y, por supuesto, la persona debe estar aceptada por parte de la universidad. Tenemos una colaboración con Ecopetrol y buscamos gente con interés en transición energética, pero es una de muchas que tenemos en esta beca, que invitamos a que se inscriban”, añadió el embajador.