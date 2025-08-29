Abren más de 50.000 cupos gratuitos en el Sena en 318 programas: así podrá inscribirse

La fuerte demanda estudiantil motivó al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) ampliar las fechas de inscripciones para más de 50.000 cupos gratuitos en 318 programas hasta el 3 de septiembre, esto en varios niveles cruciales para la oferta del mundo laboral en la actualidad.

"Hemos tenido tan buena acogida en nuestra cuarta oferta de formación presencial y a distancia que hemos decidido ampliar el proceso de inscripciones hasta el próximo 3 de septiembre en los más de 318 programas que tenemos dispuestos", dijo Ana Lucía Acosta, experta en la Dirección de Formación del Sena, en diálogo con Noticias Caracol.

Foto: Sena

¿En qué consisten estos programas disponibles?

Hay cinco niveles disponibles: auxiliar, operario, técnico, tecnólogo y profundización técnica en 318 programas para un total de más de 50.000 cupos disponibles. Algunos de los disponibles son:



Gestión de Talento Humano.

Electricidad Industrial.

Entrenamiento Deportivo.

Guianza Turística.

Prevención y control ambiental.

Cocina.

Logística.

"Cada programa establece los requisitos mínimos que deben reunir los Aspirantes para el ingreso y pueden ser vistos al consultar cada uno de los programas ofertados, allí encontrará los requisitos académicos, jornada, duración, horario, modalidad, lugar de realización de la formación, el cronograma del proceso de ingreso, título que se otorga al finalizar, los módulos que los componen", explicaron desde el Sena.



¿Cómo inscribirse en estos cupos del Sena?

A través de la página web: https://betowa.sena.edu.co/, los interesados podrán acceder a toda la lista de programas y entrar a la sección de 'Presencial y a Distancia', para luego hacer los siguientes pasos:



Elegir el programa de interés.

Dar 'click' en inscribirse.

Llenar los datos necesarios.

"En los 118 centro de aprendizaje a nivel nacional, pueden hacerlo en el que mejor les quede a ustedes", añadió. Cabe recordar que cada programa tendrá una duración diferente y necesitará de un proceso educativo especial, dependiendo el tipo de formación. Cada uno tendrá toda la información disponible antes de aplicar.