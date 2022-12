Cartillas sí existen y MinEducación nos capacitó sobre ellas: rectora de colegio

Ruth Olmos, rectora del colegio Beth Sharón, aseguró que recibió una capacitación citada por la Secretaría de Educación de su zona y orientada por un miembro del Ministerio de Educación, en la que se buscaba orientar a los docentes sobre la ideología de género. (La cartilla de la ONU y MinEducación aquí ).



Olmos asegura que aunque respeta las diferentes posiciones respecto a la orientación sexual, no comparte que se deba enseñar a un menor lo que le han planteado en el texto en el que trabaja el Ministerio de Educación y Naciones Unidas, que al parecer se filtró y que ha servido como base para dictar las distintas capacitaciones a los docentes y directivos.



“La ideología de género indicaba que no nacemos hombre o mujer, sino que es un concepto social que se impone (…) Yo no lo creo, yo he formado mi familia de otra manera, es respetable pero yo no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo de enseñarle a un niño que no es niño ni niña, las familias en Colombia educamos a nuestros niños de acuerdo al sexo con el que nacen”, dice la rectora.



La educadora aseguró que esta capacitación obedece a la sentencia de la Corte Constitucional que ordenaba capacitar a la comunidad educativa para evitar casos de discriminación sexual en las instituciones, sin embargo, rechazó que quien lideró la orientación hubiese señalado que de no aplicar esta ideología de género se podría ver expuesto a sanciones e incluso hasta la cárcel.



“Hice la pregunta de que si existe alguna sanción si no se promueve la ideología de género y la respuesta fue que aquí estaba el control y vigilancia, que existen multas y si se presenta discriminación podría dar hasta cárcel”, dijo la rectora.



Por su parte, Carolina Riveros de Red Papás, organización que ha acompañado al Ministerio de Educación, aseguró que desde allí se abrió una línea de atención para que los padres de familia envíen las quejas referentes a este tema para poder abordar este tema ante el Ministerio de Educación.



“Desde Red Papás abrimos línea de denuncia para que la gente denunciara qué le estaba diciendo el Ministerio y quá cartilla le estaban entregando”, dijo Riveros.



Esta es la cartilla que ha generado polémica por capacitaciones sobre identidad de género:





Publicidad